دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة المحاماة الدولية "آدِلشو جودارد" عن تقديمها الخدمات الاستشارية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بشأن إتمام الإغلاق التجاري لمشروع مجمّع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 180 مليون غالون يومياً، مع العارض الفائز في المناقصة والمتمثّل بشركة "أكوا باور" السعودية (أكوا).

ووقّعت كل من "ديوا" و"أكوا" يوم الثلاثاء في 3 أكتوبر 2023 الاتفاقيات الرئيسية لإتمام الإغلاق التجاري لأحد أكبر مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى العالم، والذي سيرفع عند اكتماله في فبراير 2027 قدرة إمارة دبي على تحلية المياه إلى 670 مليون غالون يومياً. ويندرج المشروع في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وصنّفته "ديوا" كأكبر مشروع من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية*. وقد حققت الهيئة أدنى سعر عالمي للمتر المكعب من المياه المحلاة بلغ 0.36536 دولاراً.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال ألكسندر ساراك، شريك مشاريع البنية التحتية والطاقة في شركة "آدِلشو جودارد" الشرق الأوسط: "نتوجّه بالتهنئة إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفريق عمل الهيئة بكامله على نجاحهم في إتمام الإغلاق التجاري لهذا المشروع المهم. لقد كان شرفاً كبيراً لنا في "آدِلشو جودارد" تقديم الاستشارات القانونية لـ"ديوا" في هذا المشروع، إلى جانب فرق "ديلويت" و"دبليو إس بي" الشرق الأوسط المحدودة التي أدت دوراً مهماً في طرح المشروع في السوق وإتمام إغلاقه التجاري في هذه الفترة الزمنية القصيرة. ونتوجّه بالشكر كذلك إلى فرق الشركتين على تعاونها اللافت والنهج الذي اتّبعته في تحقيق نتائج مبهرة لهذا المشروع الضخم لهيئة كهرباء ومياه دبي."

وأضاف ساراك قائلاً: "نودّ أيضاً أن نهنّئ فريق "أكوا" على نجاحه وبالأخصّ السيد محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، والخبراء الفنيين والماليين والقانونيين في الشركة على عرضهم الناجح وسلوكهم الاحترافي خلال المفاوضات."

وتمّ الإغلاق التجاري للمشروع في أقل من 10 أشهر على إطلاق الدعوة إلى تقديم العروض في السوق. وتعزى كفاءة هذه العملية إلى القيادة المتميزة لفريق مشروع "ديوا"، وتؤكد توظيف الهيئة لأحد أكثر الفرق أهلية وقدرة على تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنى التحتية في المنطقة والعالم. كما يعزز المشروع النمو اللافت الذي تشهده إمارة دبي وسعيها المستمر إلى تقديم خدمات البنية التحتية الرائدة عالمياً للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء.

وقدّمت شركة "آدِلشو جودارد" المشورة القانونية لهيئة كهرباء ومياه دبي بشأن المشروع، إلى جانب شركة "ديلويت" التي اتخذت صفة المستشار المالي، و"دبليو إس بي" الأوسط التي قدّمت الاستشارات الفنية. وترأس فريق "آدِلشو جودارد" الشريك المقيم في دبي ألكسندر ساراك، بدعم من الشريك روبن هيكمان، والمدير المساعد فيليب تشالمرز والمساعد ريان أوغ. وقاد فريق "ديلويت" فيشال راندر بدعم من سودارشان تي إم، وأنورا فجاين ومها كابتني. أما فريق "دبليو إس بي" فقد ترأسه أشواني ساشار بدعم من كومار سانديب وسواتي ميشرا.

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نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,500 موظف في فروعها المنتشرة في 17 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ستة أفرع في أوروبا، ثلاثة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتبين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 1,392 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 350 شريكاً.