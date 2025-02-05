دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آب نوكس، المنصة المتخصصة عالميًا في مجال حماية تطبيقات الهواتف النقالة، عن إطلاق ميزات جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز أمن التطبيقات من التحديات الأمنية المتنامية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأوضحت الشركة أن الحلول الجديدة توفر إمكانات مبتكرة تشمل الكشف اللحظي عن التهديدات، وآليات دفاع استباقية، وضمان الامتثال للخصوصية، لتمكين مديري أمن المعلومات والفرق الأمنية في دول الخليج العربي من التصدي للمخاطر المتزايدة وحماية المنصات الرقمية بفعالية.

ومع النمو اللافت في اعتماد تطبيقات الهواتف بدول الخليج العربي، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالاستراتيجيات الرقمية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ارتفعت الحاجة إلى حلول أمنية قادرة على مواجهة المخاطر الإلكترونية التي انتشرت بكثرة لتستغل هذه الطفرة الرقمية، مثل البرمجيات الضارة، وعمليات التصيد الاحتيالي وانتحال هوية العلامات التجارية.

وتعتمد «آب نوكس» في ميزاتها الجديدة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أدوات متقدمة تشمل إدارة التطبيقات واكتشافها في الوقت الفعلي، وحماية العلامات التجارية من التطبيقات غير المصرح بها أو الضارة، بالإضافة إلى الكشف عن الثغرات الأمنية التي قد تؤثر على خصوصية المستخدمين بما يتماشى مع اللوائح الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون كاليفورنيا لحماية خصوصية، فضلا عن التحديد المبكر للثغرات الأمنية خلال دورة حياة تطوير البرمجيات.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آب نوكس»، سوبو هالدر: "نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات الرقمية المتطورة وتعيد تعريف مفهوم أمن تطبيقات الهواتف. ميزاتنا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر لِفِرَقْ ومَسؤولي أمن المعلومات أدوات تستبق التهديدات للتقليل من خطرها، وضمان الامتثال، وترسيخ الثقة في البيئة الرقمية الحديثة لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي."

يُذكر أن «آب نوكس» سجلت أداءً بارزًا خلال عام 2024، حيث حَظِيت بتصنيف متقدم في تقرير جارتنر «صوت العملاء» بمجال أمن تطبيقات الهواتف. وفحصت أكثر من 21,000 تطبيق، وكشفت عن 285,000 ثغرة أمنية، وحققت نسبة رضا عملاء بلغت 4.94 من 5. كما شهدت الشركة نموًا بنسبة 48% في قاعدة عملائها من المؤسسات، ما يعكس التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

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