الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة »آب نوكس«، المنصة المتخصصة عالميًا في مجال حماية تطبيقات الهواتف المحمولة، خلال مشاركتها في مؤتمر »بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا« عن إطلاق عملياتها رسميًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تمكين مؤسسات الدولة من حماية تطبيقاتهم في الهواتف المحمولة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بما يضمن تعزيز أمن الاقتصاد الرقمي السعودي. وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد العديد من المؤسسات في قطاعات مثل القطاع المصرفي والحكومي والبيع بالتجزئة على تطبيقات الهاتف المحمول.

توفر شركة «آب نوكس» مجموعة متنوعة من الحلول المصممة لحماية تطبيقات الهواتف، والتي تشمل كل من أدوات اختبار التطبيقات أثناء مرحلة التطوير وقبل التشغيل، وأدوات اختبار التطبيقات بعد التشغيل، وأدوات حماية واجهات برمجة التطبيقات، وأدوات تحليل وفحص مكونات البرمجيات، بالإضافة إلى أدوات مراقبة التطبيقات المنشورة في المتاجر الإلكترونية. وتتميز هذه الحلول بانسجامها السلس مع منهجية تطوير البرمجيات والعمليات «DevOps» ومنهجية التطوير الآمن للبرمجيات والعمليات«DevSecOps» . وتُعد «آب نوكس» منصة موثوقة عالميًا، حيث اختَبَرَت أكثر من 1.7 مليون تطبيق في 60 دولة، كما أنها تمتثل لأهم المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، ومعايير أمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع، وقانون حماية بيانات الرعاية الصحية، إضافةً إلى توافقها مع متطلبات البنك المركزي السعودي.

تقدم شركة «آب نوكس» خيار تخزين البيانات على خوادم سحابية محلية لضمان خصوصية البيانات وبقائها داخل المملكة، كما توفر خيار تخزين البيانات في الخوادم الخاصة بالمؤسسات. وتتماشى هذه المَيّزات مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية لتعزيز التحول الرقمي الآمن في قطاع التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية من خلال الامتثال الكامل للوائح الخصوصية الوطنية، وحماية تطبيقات الهواتف المحمولة من التهديدات الرقمية.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آب نوكس»، سوبو هالدر : "إطلاق حلول مخصصة للسوق السعودي يعد خطوة مهمة لمساعدة المؤسسات على تطوير تطبيقات محمولة آمنة ومتوافقة مع القوانين المحلية. صممنا حلولنا لتتوافق مع متطلبات البنك المركزي السعودي وسياسات البيانات الإقليمية، ونهدف من خلال هذه الخطوة لتمكين المؤسسات من تعزيز ثقتهم بالتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، والعمل بالانسجام مع رؤية السعودية 2030. لدينا التزام راسخ بتعزيز الأمن السيبراني للدولة والمساهمة في تحقيق نمو رقمي عبر مختلف القطاعات".

تعتزم شركة «آب نوكس» خلال مشاركتها في مؤتمر «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا» بالكشف عن أحدث تقنيات اختبار أمان التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صممتها الشركة خصيصاً لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتركز حلول الشركة على الأمان الاستباقي لتوفير حماية فعالة ضد البرمجيات الضارة في التطبيقات، والتلاعب بالهوية التجارية، وهجمات التصيد الاحتيالي. وسيعرض خبراء «آب نوكس» خلال الحدث مدى مساهمة هذه التقنيات في تعزيز أمان التطبيقات والتصدي للتحديات المرتبطة بالامتثال للقوانين.

نبذة حول شركة «آب نوكس»

تُعد «آب نوكس» شركة رائدة عالميًا في مجال حماية تطبيقات الهواتف المحمولة، تقدم حلولًا متقدمة تشمل أدوات اختبار التطبيقات أثناء مرحلة التطوير وقبل التشغيل "SAST"، وأدوات اختبار التطبيقات بعد التشغيل "DAST"، وأدوات حماية واجهات برمجة التطبيقات، وأدوات تحليل وفحص مكونات البرمجيات "SBOM"، وأدوات اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى أدوات مراقبة التطبيقات المنشورة في المتاجر الإلكترونية.

تركز الشركة على تحديد الثغرات الأمنية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، لتوفير حماية شاملة وغير مسبوقة، وتم تصميم حلولها لتنسجم مع نظام التكامل المستمر "CI"والنشر المستمر "CD". تحظى «آب نوكس» بثقة مؤسسات في أكثر من 60 دولة، بما في ذلك بنوك كبرى وشركات حكومية، وتمتثل لأعلى المعايير العالمية والمحلية.

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