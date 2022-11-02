العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية: تشارك عدد من الشركات الإماراتية الرائدة في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس) والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة العقبة الأردنية.

وتأتي مشاركة الشركات الإماراتية من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض والذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بإدارة مجلس التوازن.

وعقب افتتاحه لفعاليات المعرض اليوم، زار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جناح دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أطلع على محتويات الجناح المختلفة.

يذكر أن معرض "سوفكس" تأسس في عام 1996 بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ويعتبر معرض "سوفكس" لعام 2022 النسخة الثالثة عشر للمعرض الذي ينعقد كل عامين وهو يتطوّر على نطاق واسع في كل دورة.

وقال أنس ناصر العتيبة، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أن مشاركة الجناح الوطني للدولة في فعاليات سوفكس تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أن الشركات الإماراتية المشاركة في الجناح تعرض منتجات وحلول مبتكرة تحمل علامة "صنع في الإمارات"، كما تسعى للبحث في فرص التعاون المشترك مع المؤسسات العاملة في القطاع العالمي للصناعات العسكرية والأمنية.

ويضم جناح دولة الإمارات العربية بمعرض سوفكس عدد من الشركات الرائدة مثل مجموعة إيدج والفتان واعتماد.

كما تشارك أيضاً مجلة "درع الوطن"، المجلة الرسمية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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عن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية

مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن تهدف الى تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في دولة الامارات العربية المتحدة.