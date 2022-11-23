دبي: أعلنت شرفي القابضة، إحدى المجموعات العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تبرعها بمبلغ مليون درهم إماراتي لصالح صندوق الوقف التابع لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمخصص لمنح طلبة الطب. وتم استحداث صندوق الوقف في الجامعة لتحقيق وتعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تمكين المشاريع التي أطلقها صندوق الوقف، والقيام باستثمارات استراتيجية تدفع عجلة البحث العلمي وتحفز الابتكار.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الجليلة: "نحن ممتنون لمجموعة شرفي القابضة على هذا التبرع الكريم الذي سيدعم المنح الطبية في الجامعة بشكل واسع، وسيكون له بالغ الأثر على الأجيال القادمة. كما سيساعدنا هذا التبرع في توفير المتطلبات الأساسية لطلبتنا واتخاذ قرارات إستراتيجية تفيد الجامعة ".

ومن جانبه قال السيد عدنان شرفي، مدير عام شرفي القابضة، أن شرفي القابضة فخورة بكونها عضواً فعالاً ومسؤولاً في المجتمع. وأضاف: "نتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة، ونؤكد بأننا ندعم ونقدر رؤيتهم الحكيمة في تعزيز رفاهية مجتمعنا وخلق اقتصاد مستدام. وأشار إلى أن شرفي القابضة فخورة بدعم مبادرات الجامعة للنهوض بالرعاية الصحية في الدولة من خلال التعليم الطبي والأبحاث. حيث سيكون من الممكن توفير رعاية صحية حديثة لأفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم عبر الأبحاث العلمية والتميز الأكاديمي. نحن نؤمن برسالة الجامعة الرامية إلى العمل معاً للنهوض بالرعاية الصحية لخدمة الإنسان."

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حول جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:

تحمل الجامعة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتسعى لأن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية. وتقدم الجامعة درجات البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها الثلاث: كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان و كلية الطب وكلية التمريض والقبالة.

تفخر الجامعة بكونها جزءاً من مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دولة الإمارات. رؤية المؤسسة هي "معاً نرتقي بصحة الإنسان"، ورسالتها "معاً نسعى لخدمة الإنسان ونصنع مستقبل الصحة بتكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف". تعتمد المؤسسة مجموعة من القيم هي الاحترام، والتميّز والعمل بروح الفريق والنزاهة والتعاطف، وقيمتها الأساسية هي "المريض أولاً." تلتزم الجامعة بتمهيد الطريق وتسخير الجهود لإحداث تأثير عالمي إيجابي في مجال الرعاية الصحية وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة وقيم المؤسسة.