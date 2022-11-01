حلول دفع المخالفات المرورية وطباعة الملكيات متاحة الآن عبر منصات خدمة

مسقط: في إطار تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وقعت شرطة عُمان السلطانية عقدا مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة" ، لتقديم عدد من الخدمات المرورية عبر قنوات الشركة المختلفة، حيث وقع العقد من جانب شرطة عمان السلطانية اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الادارية والمالية، ومن جانب شركة عمان للإستثمارات والتمويل سعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب العقد ستقوم شركة عمان للإستثمارات والتمويل (خدمة) في المرحلة الاولى بتوفير خدمة دفع المخالفات المرورية وخدمة طباعة رخص المركبات، وسيتم تقديم هذه الخدمات تدريجيا من خلال قنوات الشركة المختلفة كفروعها البالغة 68 فرعا بمختلف ولايات السلطنة، وأجهزة الدفع الآلية، وتطبيق خدمة للهاتف النقال، وموقع الشركة الإلكتروني، حيث سيتم الإعلان تباعا عن القنوات المتوفرة لكل خدمة. وكمرحلة أولى، سيتم توفير خدمة دفع المخالفات المرورية بكافة فروع ومنافذ خدمة، وتوفير خدمة طباعة الملكيات من خلال 25 جهاز خدمة ذاتية موزعة بعدد من فروع الشركة بمختلف الولايات بما فيها منافذ خدمة في عدد من المراكز التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل (خدمة):" سعداء بتوقيع هذا العقد مع شرطة عُمان السلطانية التي تعد إحدى الجهات الرائدة في السلطنة في مجال تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وهذا العقد يعكس القناعة المشتركة الموجودة لدى الطرفين بأهمية توفير خيارات إضافية لجمهور المتعاملين مع الخدمات المرورية، فهذه الشراكة ستوفر الوقت والجهد والمال عليهم وتمكنهم من إنجاز العديد من الخدمات تحت مظلة واحدة، مما يعزز من تجربة العملاء لدى الطرفين، كما أن هذا العقد يجسد استراتيجية الشركة وجهودها نحو زيادة وتنوع الخدمات المقدمة لعملائها، حيث تستمر خدمة في دراسة احتياجات العملاء ومستجدات الأسواق وإيجاد شراكات فاعلة مع جهات مختلفة من القطاعين العام والخاص لتقديم حلول فريدة من نوعها تواكب متطلبات العملاء وتتجاوز تطلعاتهم".

وتسعى شركة عُمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) إلى توظيف الابتكار في عملياتها وإيجاد حلول رقمية جديدة ومتقدمة لإجراء المعاملات المالية، مما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، واليوم تتبوأ الشركة مكانة عالية في جودة خدماتها ومنصاتها الرقمية. وبالإضافة إلى حلول دفع الفواتير، أضافت الشركة مؤخرا خدمة دفع مبالغ تأمين المركبات من ظفار للتأمين، وخدمات فودافون وبريد عُمان واسياد اكسبرس، بهدف مواكبة احتياجات كافة أطياف المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة عُمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) هي الشركة الرائدة في السلطنة في مجال الفوترة والتحصيل منذ أربعة عقود، وتوفر نقطة مركزية للعملاء لدفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وتحصيل مبالغ تأمين وتجديد تأمين السيارات، ودفع مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة إلى شحن رصيد الهواتف وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وأيضا تعبئة الاشتراكات الترفيهية للمنصات الرقمية، وغيرها من الخدمات، من خلال شبكة فروعها التي تغطي مختلف محافظات وولايات السلطنة، علاوة على أجهزة الدفع الآلي المنتشرة حول السلطنة، وكذلك منصاتها الإلكترونية كتطبيق خدمة والموقع الإلكتروني.

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