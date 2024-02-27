في إطار جهود تعزيز التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات في مجال تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (هي مؤسسة حكومية تهتم بتنمية المشروعات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة الأردنية الهاشمية) مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بينهما.

تأتي هذه الخطوة في سياق إلتزام صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) بتعزيز البيئة الريادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وتعزيز قدراتها وتحسين أداؤها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقّع الاتفاقية الفاضل علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة، والفاضل عبد الفتاح الكايد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

في هذا الصدد صرّح الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، قائلاً إن الهدف من هذا التعاون هو تلبية المصالح المشتركة لكل من شراكة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وتطوير الجهود التعاونية، وتعزيز فرص الاستثمار بين عُمان والأردن، وتحقيق النفع للمشهد الاقتصادي الأوسع.

من جانبه أشار الفاضل عبد الفتاح الكايد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى أن هذا التعاون يهدف إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للجهات المعنية من خلال تبادل البيانات، واعتماد أفضل الممارسات، وتدشين المشاريع المستقلة والمشاريع المشتركة .

ومن المقرر أن تشمل المذكرة التعاون في مجالات متعددة في سياق تبادل الخبرات والمعلومات حول القوانين واللوائح التي تؤثر على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في المعارض العالمية التي تسلط الضوء على ريادة الأعمال ونمو المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التطورات.

وبالإضافة إلى مذكرة التفاهم، وجّهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية دعوة لشراكة للانضمام إلى الشبكة العربية لريادة الأعمال التي أنشأت مؤخرًا، في مبادرة تُعد بمثابة الأساس لمنصة عربية مخصصة للتكامل البيئي وتبادل الخبرات، ومصممة لتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومبتكرة وريادية، مما يوفر منظومة شاملة تتيح لرواد الأعمال إمكانية الوصول إلى التوجيه والتدريب والتمويل وفرص التواصل، كما تعزز هذه المنظومة التعاون بين قادة الأعمال والمؤسسات والشباب، بهدف بناء مستقبل يقوم على الاعتماد على الذات والابتكار.

وفي احتفالها بمرور 25 عامًا على تأسيسها ، تقف شراكة بمثابة شاهدًا على قوة الدعم والتطوير المخصص للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، وتسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في التوسع والتنويع الاقتصادي في السلطنة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شراكة

تُعتبر شراكة ضمن أولى المبادرات العُمانية المكرّسة لتنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والمعنية بتوطيد روح ريادة الأعمال منذ عام 1998 حينما تم إنشاؤهما بموجب المرسوم السلطاني رقم (76/89). ومنذ تدشينها، دعمت شراكة عدداً كبيراً من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال التوعية والبرامج التدريبية والدّعم المالي والخدمات الاستشارية وغيرها. وتتمثّل رؤية شراكة في الاضطلاع بدور استراتيجي في تنمية منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في السلطنة وخلق أثر إيجابي، وتتمحور استراتيجياتها حول نهضة قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بسلطنة عُمان.

جهة الاتصال:

محمد الفارسي

اخصائي تسويق

بريد إلكتروني: info@sharakah.om