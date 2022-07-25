سيصدر بنك البحرين الوطني خلال فترة الشراكة الممتدة لسبعة أعوام مجموعة من بطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق وحلول رقمية بالتعاون مع ماستركارد بما يدعم مجموعة عروضه الشاملة

يشمل التعاون إطلاق بطاقات من الدرجة الأولى لتقديم تجارب فريدة لأصحاب الثروات الكبيرة من الأفراد

البحرين: وقع بنك البحرين الوطني وماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، على اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة سبع سنوات يوسع بموجبها البنك عروضه الرقمية الجديدة والمميزة لعملائه ويقدم لهم العديد من المزايا ذات القيمة المضافة. جرى التوقيع على الاتفاقية خلال فعاليات الدورة الافتتاحية للمجلس التنفيذي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي أقيمت في باريس، فرنسا.

وسيتم بموجب هذا التعاون بين الجانبين إطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات الرائدة الجديدة، والتركيز بشكل خاص على الإصدارات الرقمية أولاً لمساعدة بنك البحرين الوطني على تقديم تجارب رقمية محلية لعملائه، وبما يعزز عروض البنك المتنوعة والشاملة لعملائه من خلال باقة من المنتجات المتنوعة التي تشمل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق، إضافة إلى ضم حلول ماستركارد الرقمية في منصة الولاء المتطورة لبنك البحرين الوطني «Points»، وتوفير حلول رقمية أخرى من قبل كلا الطرفين.

وتتضمن اتفاقية الشراكة أيضاً عروضاً ائتمانية، وإصدار بطاقة مصرفية هي الأحدث والأرقى من نوعها ليتم تخصيصها للأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة (UHNWI)، بما يمنحهم مزايا وتجارب فريدة من نوعها تناسب أسلوب حياتهم ومتطلبات سفرهم، وسيكون هذا الإصدار الأول الذي تطرحه محفظة «النخبة العالمية الحصرية» من ماستركارد في الأسواق.

وقال صباح الزياني، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: "يسرنا التعاون مع ماستركارد لتوسيع نطاق منتجاتنا الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة لعملائنا مع مجموعة من المزايا والفوائد التي ستصبح في متناول أيديهم. وسيواصل بنك البحرين الوطني في الارتقاء بعروضه التي تولي الأولوية للتقنيات الرقمية. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة كل من بنك البحرين الوطني وماستركارد باعتبارهما في طليعة مؤسسات القطاع المالي، وذلك بما ينسجم مع أهدافنا في دفع عجلة التحول الرقمي المستمر. ونؤكد على التزامنا بتنويع عروضنا الرقمية وزيادتها من خلال النهوض بأعمالنا، وإبرام الشراكات مع أبرز المؤسسات في هذا القطاع."

من جهته، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "“نحن سعداء بهذا التعاون مع بنك البحرين الوطني، وبالبناء على الأسس المتينة التي وضعنا لبناتها منذ سنوات عديدة مضت، ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساهم في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى آفاق جديدة، وسترسخ مكانتنا كشريك مفضل وموثوق لكبرى المؤسسات المالية في العالم، والتي ستستفيد من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المبتكرة لدينا لتوفير التميز والتنوع في منتجاتها بما يفضي إلى تحقيق النمو في نهاية المطاف. ومع استمرار الطلب على تقنيات المدفوعات الناشئة، فإن هناك حاجة ملحة لتبني مجموعة واسعة من حلول الدفع، وتقديم الأفكار والرؤى، وإطلاق المنتجات التي تلبي التطلعات الحالية والمستقبلية في قطاع المدفوعات. ونحن في ماستركارد وضعنا على رأس أولوياتنا الارتقاء الدائم إلى مستوى التحديات وتخطيها، بما يتماشى مع أهدافنا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة."

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.