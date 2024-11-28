فيدانتا تهدف إلى استثمار 2 مليار دولار في مشاريع كبيرة للنحاس داخل المملكة.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال فعالية المبادرة الوطنية لسلاسل الامداد العالمية (GSCRI) لإنشاء مصنع صهر وتكرير نحاس بطاقة 400 ألف طن سنويًا ومشروع أسلاك نحاس بطاقة 300 ألف طن سنويًا، وهو أحد المعادن الأساسية في الانتقال العالمي للطاقة.

الرياض / مومباي، وقعت فيدانتا كوبر الدولية (“VCI”)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لفيدانتا المحدودة (“VEDL”)، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال فعالية المبادرة الوطنية لسلاسل الامداد العالمية (GSCRI).

تهدف هذه الشراكة إلى استثمار 2 مليار دولار في مشاريع كبيرة للنحاس داخل المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030.

تشمل المشاريع إنشاء مصنع صهر وتكرير نحاس جديد بطاقة 400,000 طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع أسلاك نحاس بطاقة 300,000 طن سنويًا. تدعم هذه المبادرات رؤية السعودية الطموحة 2030، التي تسعى إلى استكشاف ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية وزيادة مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. حاليًا، يبلغ طلب المملكة على النحاس حوالي 365 ألف طن سنويًا، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف أكثر من مرتين بحلول عام 2035، ويتم تلبية هذا الطلب حاليًا من خلال الاستيراد.

من المقرر أن تُقام مشاريع فيدانتا، بما في ذلك مصنع صهر وتكرير النحاس، بالإضافة إلى مشروع أسلاك النحاس القادم، في مدينة رأس الخير الصناعية داخل المملكة. وقد أسست الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين من وزارة المعادن بالمملكة والمركز الوطني للتنمية الصناعية إلى عمليات فيدانتا في الهند قاعدة قوية لمزيد من المناقشات رفيعة المستوى، التي تسير حسب المخطط.

علق كريس غريفيث، الرئيس التنفيذي للمعادن الأساسية في فيدانتا المحدودة، قائلاً: “نحن متحمسون وفخورون حقًا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في مبادرتها لرؤية 2030. ستعزز مشاريعنا من استقلالية المملكة في سلسلة إمداد النحاس. كانت المملكة العربية السعودية رائدة في استكشاف النفط والهيدروكربونات لعقود من الزمن. الآن، تحت القيادة الحكيمة، تستعد للاستفادة من إمكاناتها المعدنية الضخمة غير المستكشفة، بينما تحتضن الثورة الصناعية الرابعة.”

تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام كل من المملكة العربية السعودية وفيدانتا بالتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية وتساهم بشكل كبير في النمو الإقليمي، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

تخطط فيدانتا لبدء العمليات في المملكة من خلال مشروع مطحنة أسلاك النحاس بطاقة 125 ألف طن سنويًا، والذي يتطلب استثمارًا يبلغ حوالي 30 مليون دولار. تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء هذا المشروع، وقد تم استحواذ الأراضي، وتقديم طلبات التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في موقع المشروع قريبًا. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري قريبًا و المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بشكل كامل في الربع الرابع من السنة المالية 2025-2026.

يهدف كلا المشروعين تحت شعار فيدانتا إلى تعزيز قطاعات النحاس في المملكة العربية السعودية في مراحلها النهائية والمتوسطة. معًا، من المتوقع أن يساعدا في خلق أكثر من 5500 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتسهيل تطوير مئات الصناعات في مراحل التصنيع النهائية، وسوف يساهمان بحوالي 19 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. والأهم من ذلك، أنه مع مرور الوقت، سيساعدان المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلسلة إمداد النحاس.

من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النحاس بنسبة 40% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تسهم الاتجاهات التي يوفرها التحول العالمي للطاقة والانتقال إلى وسائل النقل المستدامة والفعالة والكهرباء في تسريع هذا النمو. يُقدّر أنه لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية كما ورد في اتفاقية باريس، سيكون هناك حاجة إلى استثمار سنوي يقدر بحوالي 1 تريليون دولار لدعم الإنفاق على البنية التحتية للطاقة المتجددة العالمية بين عامي 2025-2030. من المتوقع أن يصل إمداد النحاس العالمي إلى ذروته في عام 2026 عند 26 مليون طن، في حين أن الطلب سيستمر في تجاوز العرض إذا لم تبدأ المشاريع الكبرى الجديدة في الإنتاج.

عن مبادرة المبادرة الوطنية لسلاسل الامداد العالمية(GSCRI):

GSCRI هي مبادرة وطنية تم إطلاقها في عام 2022 كجزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف طموح يتمثل في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية، والتخفيف من تأثير الاضطرابات العالمية، وجذب الاستثمارات العالمية التي تركز على التصدير من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة وعروضها الفريدة.

عن فيدانتا المحدودة:

فيدانتا المحدودة (“فيدانتا”)، وهي شركة تابعة لشركة فيدانتا ريسورسز المحدودة، هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المعادن الحيوية والطاقة والتكنولوجيا، وتعمل في الهند وجنوب أفريقيا وناميبيا وليبيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا وتايوان واليابان، ولها عمليات كبيرة في مجالات النفط والغاز، والزنك، والرصاص، والفضة، والنحاس، وخام الحديد، والصلب، والنيكل، والألمنيوم، والطاقة، وركائز الزجاج، وهي الآن تخوض أيضًا في صناعة الإلكترونيات وتصنيع الزجاج المستخدم في الشاشات. لأكثر من عقدين من الزمن، كانت فيدانتا تساهم بشكل كبير في بناء الأمم. تعتبر الحوكمة والتنمية المستدامة من صميم استراتيجية فيدانتا، مع تركيز قوي على الصحة والسلامة والبيئة. وضعت فيدانتا إطارًا شاملًا لتكون رائدة في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قطاع الموارد الطبيعية، وهي ملتزمة بتقليص انبعاثات الكربون إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، وتهدف إلى استثمار 5 مليارات دولار على مدى العشر سنوات القادمة لتسريع هذا التحول. إعادة العطاء للمجتمع جزء من الحمض النووي لفيدانتا، التي تركز على تحسين حياة المجتمعات المحلية. احتلت فيدانتا المحدودة المرتبة الثالثة في تقييم الاستدامة المؤسسية لشركة S&P Global لعام 2023 وتم إدراجها في مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي. كما تم تصنيف الشركة كأفضل مكان للعمل و”أفضل صاحب عمل” من قبل كينسنتريك لعام 2023. فيدانتا المحدودة مدرجة في بورصة بومباي وبورصة الأوراق المالية الوطنية.

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لأي استفسارات إعلامية، يرجى الاتصال بـ:

سوكانتي غوش، رئيس السياسات العالمية والاتصالات في فيدانتا ريسورسز:

البريد الإلكتروني: sukanti.ghosh@vedantaresources.com / الهاتف: +44.7455.778.164

موكول شاتوال، رئيس مجموعة العلاقات العامة والإعلام في فيدانتا المحدودة:

البريد الإلكتروني: mukul.chhatwal@cairnindia.com / الهاتف: +91 8800798864

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