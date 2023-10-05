دبي: أبرمت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" – شراكة مع "موناكو مارينا مانجمنت" (M3) لتأسيس "نادي أمالا لليخوت" التابع لـ "البحر الأحمر الدولية" ليكون بمثابة أحد الوجهات الرائدة لليخوت في العالم.

تم تأكيد الشراكة مع "موناكو مارينا مانجمنت"، شريك "نادي موناكو لليخوت" النادي الأشهر عالمياً، في حفل توقيع أُقيم في معرض موناكو لليخوت. وستعمل الشركتان معاً على تحقيق معايير الحصول على تصنيف "La Belle Classe Destination"، وهي علامة التميّز لنوادي اليخوت حول العالم. كما تشمل الشراكة تطوير وتنفيذ خطة للفعاليات الاستثنائية، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الإبحار، وتقديم الدعم في التدريب والتوظيف، وتوفير الفرص الموسمية المتبادلة للأعضاء والطلاب والشباب.

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "يجسّد "نادي أمالا لليخوت"، بتصميمه المعماري والمستوحى من التكوينات الصخرية التي شكلت منطقة "تربل باي" منذ آلاف السنين، محوراً يميّز مرسى اليخوت الواقع في البحر الأحمر. وبشراكتنا من "موناكو مارينا مانجمنت"، سنكرّس جهودنا على أن تكون المرافق والعمليات التشغيلية، بالإضافة للخدمات المقدمة ووسائل الراحة، تعمل بما يضمن إطلالة استثنائية للنادي على المناظر الطبيعية المذهلة، مما يساهم في جعل "أمالا" واحدة من وجهات اليخوت الأكثر تميّزاً في العالم."

يُمنح اعتماد "La Belle Classe Destination" لوجهات اليخوت التي تؤمن بالقيم والآداب البحرية وحماية البيئة، بالإضافة لتميّز التصميم والأثر التعليمي والاقتصادي، حيث ينضم الحاصلون عليها إلى شبكة عالمية فريدة، تلتزم ببناء مستقبل الإبحار واليخوت، مع الحفاظ على تلك القيم الأساسية.

وأضاف باغانو: "أكثر ما يهمني في هذه الشراكة، هو إتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي، للتدريب والتعلّم ونقل المعرفة، لأن تمكينهم هو أساس نهجنا المتجدد دائماً. لذلك، نحن واثقون تماماً من أننا سنتمكن من الوفاء بوعدنا المتمثل في إنشاء وجهات سياحية من أجلهم وبأيديهم، من خلال تزويد العاملين في المرسى بالدورات التدريبية الاحترافية، في كلٍ من "موناكو" و "أمالا".

صُمم نادي اليخوت الفاخر التابع لـ "أمالا" من قبل شركة الهندسة المعمارية الرائدة "إتش كيه إس" (HKS)، على أن يتكون من 4 طوابق. ويحتضن الحوض البحري الممتد على مساحة 10 هكتار، مرسى يضم 120 رصيفاً لليخوت تم تصميمها لاستيعاب الأنشطة البحرية للزوار، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات اليخوت وسباقات القوارب.

وقال خوسيه ماركو كاسيليني، الرئيس التنفيذي لـ "موناكو مارينا مانجمنت": "تعكس رؤية "البحر الأحمر الدولية" للسياحة المتجددة بشكل وثيق، مهمتنا في تعزيز اليخوت التي المستدامة والتي تراعي البيئة. كما أننا مستعدون لتقديم الدعم في تحقيق هذه الطموحات والعمل جنباً إلى جنب لجعل "نادي أمالا لليخوت" في السعودية، على خارطة اليخوت العالمية."

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تربل باي" تسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوّارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية. وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة "أمالا" أكثر من 3,900 وحدة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية، والمطاعم الفاخرة، ومرافق للاستجمام، والترفيه.

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عن "البحر الأحمر الدولية"

تُعد البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطوّر عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياً على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكاراً لتقديم المشاريع التي تعزز بشكل فعال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

عن "أمالا"

تقع وجهة أمالا على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية وتمتد على مساحة 4,155 كيلومتراً مربعاً، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ونظم بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام، إلى جانب تفردها بالتراث المثير للاهتمام واتسامها بالثقافة المحلية.

صُممت أمالا لترتقي بالسفر والتجربة السياحية، وهي وجهة فائقة الفخامة وأول وجهة عالمية متكاملة تُعنى برفاهية العائلة لتتيح لهم رحلات شخصية مميزة مستوحاة من الفنون والصحة ونقاء البحر الأحمر. سيضمن وجود أحدث المرافق العامة وتخطيط جدول فعاليات حافل بالأحداث الجذابة على مدار العام أن تصبح أمالا وجهة رفاهية واستجمام مميزة على الصعيد العالمي.

تسير المرحلة الأولى من أمالا والتي تركز على المخطط الرئيسي لـ"تربل باي" على قدم وساق ومن المقرر أن تستقبل أولى ضيوفها في عام 2025. وستتكون من ثمانية منتجعات توفر ما يزيد عن 1,200 غرفة فندقية. وقد تم ترسية أكثر من 300 عقد حتى الآن بقيمة تزيد عن 13.4 مليار ريال سعودي (أي 3.57 مليار دولار أمريكي).

وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3,900 غرفة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.

ومن بين المعالم المميزة والجاذبة في أمالا معهد البحر الأحمر للحياة البحرية، وهو مركز بحث علمي وتعليمي من تصميم شركة الهندسة والتصميم المعماري المشهورة عالمياً "فوستر وشركاه"، ونادي اليخوت بمرسى "تربل باي" حيث من المقرر أن يصبح مركزاً دولياً لليخوت الفاخرة.

تعد الاستدامة حجر الأساس في أمالا، والتي سيتم تشغيلها عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ وينتج عنها تقليل الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي بما يعادل نصف مليون طن كل عام، كما ستحقق الوجهة مبدأ "الحياد الكربوني" بمجرد تشغيلها بالكامل.

عن "موناكو مارينا مانجمنت"

هي شركة استشارية مقرها موناكو، وهي متخصصة في إنشاء وتطوير المراسي واليخوت ومدارس الإبحار، بالإضافة لترويجها وإدارتها في جميع أنحاء العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار اتباع نهج مستدام لخلق ينبض بالحياة بين البر والبحر.

كما تعمل الشركة على تقديم الاستشارة بشأن إنشاء وتنفيذ المراسي ونوادي اليخوت الجديدة، لجعلها مراكز تعزز القطاع السياحي وتدعم الاقتصاد، بالإضافة للترفيه وتحسين جودة الحياة.

تلتزم "موناكو مارينا مانجمنت" بقيم التنمية المستدامة، التي تحترم البيئة الطبيعية وخاصة المحيطات، بالإضافة لتعزيز التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وتشجيع الابتكارات.

شبكة كبيرة من الشركاء في موناكو، حيث تعتبر "موناكو مارينا مانجمنت" أحد أعضاء "Cluster Yachting Monaco" وكذلك شريك في "Superyacht Eco Association" وسفير "Monaco Capital of Advanced Yachting". جميع المبادرات والمنظمات تم إنشاؤها لدعم صناعة اليخوت لجعل موناكو عاصمة التميز.