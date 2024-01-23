

الشارقة: كشفت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن اتفاقها مع مجموعة بيئة على بناء وتشغيل مئات من محطات شحن المركبات الكهربائية في عدد من مناطق مدينة الشارقة بما فيها المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من الإمارة. جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والوفد المرافق له، إلى مقر مجموعة بيئة الرئيسي حيث كان في استقباله خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وعدد من كبار المسؤولين حيث تم مناقشة الفرص واستراتيجيات التعاون التي تتضمنها هذه الشراكة.

إلى ذلك، تعزز شبكة شحن المركبات الكهربائية مكانة الشارقة كمنارة للاستدامة في المنطقة، وستُمكّن وتدعم أفراد المجتمع الراغبين في التحول إلى المركبات الكهربائية. ووفقاً للخطة فسيتم نشر مئات الشواحن عبر الإمارة في مواقع استراتيجية وعلى طول الطرق السريعة وفي مناطق متعددة، بما فيها المناطق التجارية والعمرانية الرئيسية، لجعل الشحن سريعاً ومريحاً ومتاحاً للجميع. وستتضمن الشبكة الجديدة شواحن سريعة، ما يُعد إضافة كبيرة إلى البنية التحتية الحالية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة وسيوفر لقائدي المركبات الكهربائية راحة أكبر مع تقليل المسافات بين نقاط الشحن.

وتعقيباً على الشراكة الحصرية وانعكاساتها الإيجابية، صرح سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، قائلًا: "يمثل مشروع 'الشواحن الكهربائية' بالتعاون مع مجموعة بيئة، مبادرةً رائدةً ونوعية تعزز الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إمارة الشارقة. وأود التأكيد على أن المشروع يؤكد التزامنا بالانسجام مع التقدم السريع الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيقات التنمية المستدامة، ودعم الطاقة الخضراء، والمساهمة في الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات تحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والتغير المناخي."

وأكد سعادة العثمني أن إطلاق المشروع من شأنه مواكبة التنامي في أعداد المركبات التي تدعم خاصية العمل بالطاقة الكهربائية، وحاجتها لشواحن فائقة السرعة، لتحقيق الأهداف المرجوة، في التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتلبيةً للاحتياجات الحالية من مستخدمي المركبات على مستوى الإمارة، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيات الهيئة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، والتي بدأت في تطبيقها بوسائل نقل مستدامة من خلال الحافلات ومركبات الأجرة الكهربائية، والتي تدعم جهود الإمارة نحو الاستدامة البيئية، سعياً للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور.

ولفت الانتباه إلى أن البنية التحتية لإمارة الشارقة مهيأة لاستيعاب المشاريع التنموية المستدامة، في ظل التعاون المثمر مع مجموعة بيئة، الرائدة في مشاريع الطاقة النظيفة والحلول البيئية المبتكرة.

وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات، إلى أهمية التعاون المشترك مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في إنجاز مشروع الشواحن الكهربائية السريعة، من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات الميدانية المستمرة، لتعزيز آليات العمل وطرح أفضل الحلول لضمان تنفيذ مراحل المشروع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في المشاريع الوطنية الريادية، بما يلبي توجهات حكومة الشارقة نحو الاستدامة البيئية، وخفض نسب الانبعاثات الكربونية.

وأشاد بالتفاعل المثمر الذي تبذله هيئة الكهرباء والمياه لتسهيل تنفيذ إجراءات وخطوات المشروع، وذلك من خلال تكثيف الجهود واعتماد المخططات، مع إصدار التصاريح اللازمة، وفقاً لتقارب وجهات النظر المطروحة، واستعراض أحدث وسائل وآليات تنفيذ المشروع بما يلبي التطلعات المرجوة.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تتعاون مع مجموعة بيئة لتعزيز شبكة شحن المركبات الكهربائية في الإمارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للسيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية وزيادة حصتها إلى 50٪ من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050. وستساهم الشبكة في تحقيق رؤية الشارقة لرفع مستوى جودة الحياة لسكانها وبناء مدن مستدامة ذكية.

فيما عبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، على أهمية الاستعداد للمستقبل في مجال التنقل الكهربائي، وأضاف: "يسعدنا ويشرفنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لنُشكل مستقبل تنقل خالٍ من الانبعاثات في الإمارة وبما ينعكس إيجاباً على المناخ. ونتطلع من خلال تعاوننا مع الهيئة والخبرات الكبيرة التي تمتلكها، إلى تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ودعم قائدي المركبات في مواقع استراتيجية عبر الإمارة، وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض على شحن المركبات الكهربائية. وأود التنويه إلى أن دمج شبكات شحن سريعة للمركبات الكهربائية ضمن البنية التحتية لمدينة الشارقة، فإننا نعزز مكانتها الريادية في الاستدامة ونساعد في تأمين مستقبلها كمدينة صديقة للبيئة وتحافظ على المناخ، وتسعى لتحقيق الكربوني."

يُشار إلى أن مجموعة بيئة استثمرت بشكل كبير في تشكيل صناعة نقل أكثر اخضراراً من خلال عمليات أسطولها وعدد من المدن الشريكة. كما يوفر مشروعها "آيون" المشترك مع شركة الهلال للمشاريع حلولاً شاملة للتنقل الخالي من الانبعاثات، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة وخدمات النقل عند الطلب، ونقل البضائع المتطور لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والفعالية من حيث التكلفة، وتحسين أنظمة النقل العام أكثر اخضراراً، وشبكات الطاقة للمساعدة في دفع التحول نحو المركبات الكهربائية. قدمت بيئة بالفعل العديد من المركبات الكهربائية ضمن أسطولها الذي يزيد عن 2000 مركبة، وتواصل استكشاف شراكات جديدة لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية مع اقترابها من نهاية عمرها الافتراضي. كما تقوم باختبار مركبات تعمل بالهيدروجين الأخضر، وهو بديل للوقود التقليدي خالٍ من الانبعاثات. كما تسعى المجموعة إلى الاستثمارات في مجال التنقل الخالي من الانبعاثات، والذي يُعد خطوة حاسمة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.

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نبذة عن مجموعة بيئة:

تُعرف مجموعة بيئة بريادتها وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجاليْ الاستدامة والتحول الرقمي ولها إنجازات بيئية مبتكرة وحلول ذكية تحاكي متطلبات مدن المستقبل. ترتكز المجموعة في أعمالها على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي كونهما من أهم ركائز الاقتصاد الحديث. يُشار إلى أن المجموعة استثمرت كثيراً في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة. يُذكر أن مجموعة بيئة تعمل بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها: إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والاستشارات البيئية، والتعليم، والمواصلات، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتواصل المجموعة جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية وتمكين الدول لتحقيق أهدافها التنموية. تعمل المجموعة حالياً بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.beeahgroup.com، أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن، انستغرام، فيسبوك، تويتر