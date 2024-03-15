المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "ايه اس ام جلوبال"، تتولى الأخيرة بموجبها تشغيل وإدارة مركز مؤتمرات كافد الذي يحتل مكانة مرموقة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويُمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة جوهرية تتماشى مع مساعي "ايه اس ام جلوبال" نحو التزامها بتقديم فعاليات وتجارب عالمية المستوى في الرياض، القلب النابض للشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يشهد المركز طفرة كبيرة في مكانته العالمية من خلال استضافة المنتديات الدولية والمعارض التجارية والتجارب الثقافية العالمية، وذلك بفضل تصميمه المعماري المبتكر ومرافقه المتطورة ومساحاته المتنوعة، وبإدارة شركة "ايه اس ام جلوبال".

حيث يُحاكي مركز مؤتمرات كافد المناظر الطبيعية الصحراوية الخلّابة في المملكة العربية السعودية، ويمتاز بواجهته الفريدة التي تعزز انسجام المبنى مع البيئة المحيطة به. وقد حاز التصميم المتميز لمركز مؤتمرات كافد الذي صممته شركة التخطيط العمراني والهندسة المعمارية الأمريكية SOM على شهادة LEED الذهبية.

الجدير بالذكر أن مركز المؤتمرات منشأة حديثة قادرة على استضافة مُختلف الفعاليات والمؤتمرات، حيث يضم قاعة احتفالات تمتد على مساحة 1,215 متر بقدرة استيعابية تبلغ 800 شخص، بالإضافة إلى قاعة تتسع لـ 600 شخص، مزودة بكافة التجهيزات للمحاضرات والسينما، فضلاً عن عدد من الساحات الخارجية. كما زود المركز بجدران قابلة للتحريك، وشاشات عرض قابلة للسحب، مما يجعله مثالي لمختلف الأنشطة والفعاليات ومجهز بأحدث التقنيات.

ويُعد كافد أكبر منطقة أعمال متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة LEED البلاتينية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم. ويمتد المشروع، الذي تديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، الشركة التابعة والمملكة بالكامل بصندوق الاستثمارات العامة، على مساحة 1.6 مليون متر مربع تشمل مساحات مكتبية متطورة، ومساكن فاخرة، ومباني عالمية الطراز، مصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.

وتعليقًا على هذه الشراكة قال بول سيرجنت نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايه اس ام في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يتوافق التزامنا بالتميز في إدارة الأماكن وإنتاج الفعاليات وخدمة العملاء مع رؤية مركز مؤتمرات كافد المتطلعة لأن يُصبح وجهة عالمية للفعاليات. حيث نهدف إلى تزويد منظمي الأحداث بالأدوات والدعم اللازم الذي يُمكنهم من تقديم فعاليات ناجحة تظل خالدة في الذاكرة، وذلك من خلال الشبكة العالمية الواسعة لشركة ايه اس ام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخبراتها وتقنياتها الرائدة في هذا المجال. مُضيفًا " بينما نبدأ هذه الرحلة المثيرة، تلتزم أيه اس ام بالتمسك بأعلى معايير الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية، ونتطلع إلى بناء شراكات دائمة مع منظمي الفعاليات والشركات المحلية ومجتمع الرياض لإنشاء منظومة حيوية مزدهرة للفعاليات"

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال عن ترحيبه بهذا التعاون قائلاً: "في الوقت الذي يستهل العالم فيه حقبة جديدة من فعاليات الاتصال العالمية والتحويلية، فإننا متحمسون للغاية ومتطلعون لمستقبل هذه الشراكة وأثرها على المنطقة. من الجدير بالذكر أن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية قد رفع سقف عدد الزوار المستهدف استضافتهم إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الأولي البالغ 100 مليون زائر. ومن المتوقع أن تشهد مدينة الرياض في هذه الأثناء طفرة ديموغرافية بأن يصل عدد سكانها إلى 10.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي ثابت قدره 3.5%. ومن ثم فإن هذا التعاون يدل على التزامنا بتقديم فعاليات وتجارب عالمية لا مثيل لها ضمن وجهة متكاملة وشاملة للأعمال وأسلوب الحياة، وذلك من خلال العمل الجاد مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030".

في سياق متصل أعرب إيان وولدريدج المدير المالي ونائب الرئيس للتخطيط الإقليمي لشركة ايه اس ام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن سعادته بالمشروع الجديد قائلًا " يُعد تشغيل مركز مؤتمرات كافد بمثابة شهادة على تفاني شركة ايه اس ام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تشكيل مستقبل صناعة الأحداث في المنطقة، ويُسعدنا التعاون مع الفريق صاحب الرؤية في مركز كافد للمؤتمرات لتقديم حلول مُبتكرة وتجارب لا مثيل لها لمنظمي الفعاليات والحضور على حد سواء"

حول شركة "ايه اس ام جلوبال"

تعد شركة "إيه إس إم جلوبال" المنتج الرائد عالميًا لتجارب الترفيه، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال وضع استراتيجيات وتنظيم وإدارة أماكن الأحداث والفعاليات، حيث تُقدم حلول مُصممة محليًا وتقنيات متطورة لتحقيق أفضل النتائج لمالكي أماكن الفعاليات. كما تنتشر شبكة أماكن الفعاليات الراقية التابعة للشركة في خمس قارات، وتشمل حافظة تربو على 350 من أعرق الحلبات، ومراكز المؤتمرات والعروض، والملاعب، وأماكن الفنون الاستعراضية حول العالم.

شركة "ايه اس ام جلوبال" (آسيا والمحيط الهادئ)

تدير شركة “إيه إس إم جلوبال" من مقرها الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بريسبان، باستراليا شبكة من الأماكن التي تشمل:

حلبات الترفيه والرياضة الداخلية بما في ذلك حلبة بنك كودوس، سيدني؛ وراك ارينا، بيرث؛ ومركز بريسبان الترفيهي؛ ومركز نيوكاسل الترفيهي؛ ومسرح ICC سيدني للفنون الاستعراضية؛ والقاعة الكبرى لمركز بريسبان للمؤتمرات والمعارض؛ وكيرنز أرينا؛ وحلبة بانكوك (قيد الإنشاء) ويو أو بي لايف، بانكوك، وحلبة كوكا كولا في دبي؛ وساحة كاي تاك الرياضية الداخلية (قيد الإنشاء)، هونغ كونغ؛ وحلبة أكسياتا في كوالالمبور.

مسارح الأداء الحي في بريسبان، ووكيرنز، داروين، وسيدني، كووالالمبور والبحرين.

مراكز المؤتمرات والمعارض في بريسبان، وكيرنز، وداروين، ونيوكاسل، وسيدني، وكرايستشيرش، وكوالالمبور، ودبي، والبحرين.

الملاعب: ملعب صنكورب، بريسبان. الاستاد الوطني في بوكيت جليل، كوالالمبور؛ وملعب كاي تاك سبورتس بارك الرئيسي، هونج كونج (قيد الإنشاء)؛ وملكية جزئية لشركة VenuesLive، مشغل ملاعب ملعب أوبتوس، بيرث.

حول "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة بطابع فريد ومميز مع بنية تحتية حديثة ورقمية. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 برجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض. ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تقدم مجموعة من الخيارات عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.

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