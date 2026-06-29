مسقط: أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن توقيع اتفاقية مع شركة المركبات الثلجية ش.ش.و، المتخصصة في تأجير المركبات المبردة الصغيرة المستخدمة في نقل البضائع سريعة التلف.

وبموجب هذه الاتفاقية، حصلت شركة المركبات الثلجية على أحد الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شراكة، وذلك لدعم توسعة أسطولها من المركبات. وسيُستخدم التمويل في شراء مركبات مبردة إضافية ذات سعات أكبر، بما يعزز قدرة الشركة على تقديم خدماتها والاستجابة للطلب المتزايد على حلول النقل المبرد الموثوقة في مختلف أنحاء السلطنة.

وتركّز شركة المركبات الثلجية على توفير خدمات النقل المبرد للمنشآت التي تتطلب نقل المنتجات القابلة للتلف بكفاءة وأمان. وتخدم الشركة مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الغذائي، بما في ذلك محلات بيع الفواكه والخضروات، وأسواق الأسماك، ومورّدي الدواجن، وغيرها من المؤسسات التي تعتمد على الحفاظ على درجات حرارة مناسبة أثناء عمليات النقل. ومن خلال توسيع أسطولها، تسعى الشركة إلى تعزيز قدراتها اللوجستية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة للمنتجات المنقولة.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يظل توفير الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صميم رسالة شراكة. ويعكس دعمنا لشركة المركبات الثلجية أهمية تعزيز الخدمات اللوجستية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة أعمال المؤسسات المحلية. ومن خلال دعم توسعة أسطولها من المركبات المبردة، فإننا نُسهم في تطوير منظومة نقل مبرد أكثر كفاءة وموثوقية، بما يدعم قطاع الإمدادات الغذائية في سلطنة عُمان."

ومن جانبه، صرّح الفاضل/ محمود بن سعيد اليحيائي مؤسس شركة المركبات الثلجية ش.ش.و قائلًا: "يتيح لنا الحل المالي المقدم من شراكة توسيع قدراتنا التشغيلية وخدمة شريحة أوسع من العملاء. ومع إضافة مركبات مبردة أكبر حجمًا إلى أسطولنا، سنتمكن من تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل المبرد، مع مواصلة تقديم خدمات موثوقة لقطاع الأغذية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان."

ويجسد هذا التعاون التزام شراكة المستمر بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول مالية تدعم نمو أعمالها وتعزز مساهمتها في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في سلطنة عُمان.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

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