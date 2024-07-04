توفر الشراكة عرضاً مميزاً ​​للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة الدفع في عملياتها والمساعدة في تحقيق تحسينات في مجال رأس المال العامل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة فيزا، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (V)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، شراكة مع شركة إعمار العقارية ش.م.ع، أكبر مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشرق أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف رقمنة المدفوعات بين الشركات، من خلال حل متكامل للمدفوعات يستخدم بطاقة افتراضية من فيزا والمشرق.

وتتيح البطاقة الافتراضية من فيزا، التي تم إطلاقها في عام 2021، التكامل المباشر ضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسة من خلال واجهة برمجة تطبيقات، مما يتيح لشركة إعمار القيام بعمليات الدفع للشركات الأخرى باستخدام طريقة رقمية بدلاً من استخدام قنوات الدفع التقليدية. وستتمكن إعمار من خلال هذا الحل، من إجراء الدفعات باستخدام البطاقات الافتراضية لمورديها الذين يتعاملون بهذه البطاقات، مما سيساعد الشركة في تعزيز الأتمتة وإتاحة التسويات المالية بطريقة سلسة، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي في سير العمل.

وتعكس هذه الشراكة التزام المشرق وفيزا بتعزيز تجربة عملائهما من خلال تبسيط وتكامل عمليات الدفع بين الشركات، وتقليل التدخل اليدوي، والاستفادة من تكامل واجهة برمجة التطبيقات عبر حلول بطاقة فيزا الافتراضية، الموثوقة والآمنة والفعالة من حيث التكلفة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أحمد المطروشي، متحدّثاً بالنيابة عن شركة إعمار العقارية: "تمثل شراكتنا مع فيزا والمشرق خطوة مهمة في إطار نهجنا الخاص بالمدفوعات بين الشركات. ويوضح هذا التعاون التزامنا الراسخ بتبني تقنيات مبتكرة لا تبسط عملياتنا فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز علاقاتنا مع موردينا. ونحن اليوم نخطو خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءتنا وموثوقيتنا، من خلال رقمنة أنظمتنا الخاصة بالدفع".

بدورها، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة: "يعد هذا التعاون جزءاً من التزام فيزا بتوفير طريقة أسهل وأكثر أماناً للشركات للدفع واستقبال المدفوعات. ويسعدني جداً أن أعلن عن شراكتنا مع المشرق وإعمار بهدف تبسيط تجربة المدفوعات بين كل منهما ومورديهما. وأنا أتطلع قدماً إلى توفير مزايا المدفوعات الرقمية للمزيد من الشركات في دولة الإمارات. "

من جانبه، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض في المشرق: "يعزز هذا التعاون مهمتنا المتمثلة في تقديم تجربة متميزة للعملاء من خلال ريادة الابتكار. ويعد دعم احتياجات رأس المال العامل من خلال رقمنة المدفوعات، إحدى أولوياتنا الاستراتيجية في المشرق. ونحن ندرك أيضاً أنه في ظل مشهد المدفوعات التجارية سريع التطور المدعوم بتقنيات جديدة ولاعبين جدد، فضلاً عن التوقعات المتغيرة للعملاء، يمكن للمدفوعات من خلال البطاقات بين الشركات أن تساعدها على تعزيز كفاءاتها من خلال تحسين رأس مالها العامل".

وعلق فيكتور بينا، الرئيس العالمي لخدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "نقوم في المشرق بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات الرائدة في السوق والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل صناعة ينشط فيها عملاؤنا. ويعد هذا التعاون مع إعمار مثالاً يُحتذى للعمل مع عملائنا من الشركات لتقديم حلول مخصصة لهم".

وفي ظل التحديات الحالية المتمثلة في أتمتة ورقمنة مدفوعات الشركات، يهدف حل البطاقة الافتراضية من فيزا والمشرق إلى إحداث ثورة في مجال مدفوعات البطاقات، وفي الوقت نفسه تعزيز مزايا رأس المال العامل والتسوية الشفافة من خلال قنوات آمنة، مما يوفر رؤى أساسية لاتخاذ القرارات، والتنبؤ بالتدفقات النقدية وتخطيط الأعمال.

نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز: V)، تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: Visa.com.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 109,000 وحدة سكنية* في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1,400,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 38% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، المكان الأكثر زيارة في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

يمكنكم متابعة إعمار من خلال: www.facebook.com/emaardubai، www.twitter.com/emaardubai، www.instagram.com/emaardubai.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر: PR@emaar.ae

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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