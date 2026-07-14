مسقط: في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، نظّمت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين، وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وصادرات البحرين، ندوة إلكترونية متخصصة بعنوان "تعزيز العلاقات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين."

وشهدت الندوة، التي عُقدت باستخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت )زووم(، مشاركة أكثر من 70 رائد عمل، ومُلّاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمصدرين والمستوردين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بهدف استعراض الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار التزام الجهات المشاركة بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم تكامل الأسواق الإقليمية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص تجارية واستثمارية جديدة، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تعزيز نموها وتنافسيتها.

وركزت الندوة على استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين، والتعريف بالأطر التنظيمية والتشريعية والإجراءات التجارية والجمركية المنظمة لحركة التبادل التجاري، إلى جانب تسليط الضوء على فرص التصدير ومتطلبات دخول الأسواق، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند التوسع في الأسواق الإقليمية.

وأدارت الندوة الفاضلة أميمة الغدانية، مدير الاستثمار في شراكة، حيث قادت جلسات النقاش التي تضمنت سلسلة من العروض التقديمية المتخصصة. واستعرض الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب اليونيدو في البحرين أهمية الترويج ودوره في دعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الاعمال والربط بين رواد الأعمال من البلدين، فيما تناولت الفاضلة شيخة الفاضل استراتيجية مملكة البحرين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات والمبادرات المخصصة لهذا القطاع. كما استعرض الفاضل بدر علي فرص تأسيس الأعمال وآليات دخول السوق البحريني، وقدّمت الفاضلة رباب خلف عرضًا حول فرص التصدير والأدوات الداعمة لدخول السوق البحريني، بينما استعرض الفاضل عيسى مراد استراتيجية غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن الجانب العُماني، قدّمت الفاضلة روان النزوانية عرضًا حول فرص تأسيس الأعمال ودخول السوق في سلطنة عُمان، فيما استعرضت الفاضلة لبنى الحارثية فرص التصدير المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية وآليات الوصول إلى الأسواق الدولية. واختُتمت الندوة بجلسة حوارية تفاعلية، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة طرح استفساراتهم وتبادل وجهات النظر مع المتحدثين وممثلي الجهات المشاركة.

وتعليقًا على نجاح الندوة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "يُعد تعزيز الروابط التجارية بين الأسواق المجاورة ركيزة أساسية لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد أتاحت هذه الندوة لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من خبرات متخصصة، والتعرّف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وبناء علاقات مباشرة مع الجهات المعنية، بما يمكّنهم من استكشاف أسواق جديدة وإقامة شراكات مستدامة تتجاوز الحدود المحلية."

ومن جانبه، نوه د. هاشم حسين : "بأن تعزيز التعاون الإقليمي عنصرًا أساسيًا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو في ظل اقتصاد عالمي متسارع. وقد جمعت هذه المبادرة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات في مملكة البحرين وسلطنة عُمان."

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الجهات المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى المعلومات السوقية، وتوسيع شبكات الأعمال، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.

ومن خلال مبادراتها المتواصلة، تواصل شراكة بناء شراكات استراتيجية تُسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية، ورفع تنافسيتها، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

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