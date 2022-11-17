الشراكة تؤكد التوسع المستمر لـ "إلينغتون العقارية" كشركة متخصصة بتطوير المشاريع من فئة البوتيك

الشراكة تعكس النجاح المتواصل لاستراتيجية "شعاع" الاستثمارية في القطاع العقاري وتمثل انطلاقة مشاريع التطوير العقاري لشركة نورث أيكر في المنطقة والتي تتخذ من لندن مقراً لها

تلتزم سول للتطوير بتشييد مساكن عالية الجودة من شأنها إثراء حياة قاطنيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت كل من "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصدة على العديد من الجوائز المرموقة، و شعاع كابيتال ش.م.ع المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: (SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، وذلك عبر ذراعها للتطوير العقاري "نورث أيكر" وشركة "سول للتطوير"، ذراع التطوير العقاري لمجموعة "بهاتيا" في دبي، اتفاقية لتطوير مشروع سكني جديد في نخلة جميرا.

وستجمع الشراكة بين ثلاث شركات رائدة في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري للعمل سوياً لتطوير مشروع سكني استثنائي يرتقي بأنماط حياة قاطنيه مانحاً إياهم مساحات خلابة معززة بتصاميم إبداعية تنسجم مع أنماط الحياة الفاخرة.

وقد تم اختيار "مجموعة بيارك إنجلز" التي تضم نخبة من أبرز المهندسين المعماريين في العالم وتمتلك مكاتب في كل من كوبنهاغن ونيويورك ولندن وبرشلونة وشنجين، لوضع التصاميم المعمارية للمشروع. وسيمتد المشروع الجديد على 9 طوابق سكنية، وسيضم 88 شقة سكنية تشمل شققاً مكونة من غرفتي نوم إلى ست غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس. ومن المؤكد أن يعكس المشروع نهج شركة "إلينغتون العقارية" المتميز الذي يركز على جماليات التصميم، وسيضم طيفاً من المزايا الاستثنائية والمرافق المميزة التي تضاهي المنتجعات السياحية، مانحاً بذلك السكان نمط حياة تتخطى توقعاتهم.

وبهذه المناسبة، قال روبرت بوث، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "تمثل هذه الشراكة خطوة إضافية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا المتمثلة بتلبية الطلب المتنامي على المنازل الفاخرة التي تركز على جماليات التصميم. وعبر إبرام شراكات مع شركات تعتبر الأفضل ضمن فئتها، سنحرص على الاستفادة من خبراتهم لتطوير مساكن مذهلة في مواقع رئيسية في جميع أنحاء دبي من شأنها إثراء أنماط حياة قاطنيها".

بدوره، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "نورث أيكر": "نتطلع إلى المباشرة بهذه الشراكة التي ستقربنا أكثر من تحقيق رؤانا المشتركة بتشييد مساحات فاخرة بلمسات فنية معاصرة، والمساهمة بتوفير تجارب معيشة استثنائية وأسلوب حياة صحية مع التركيز على أدق التفاصيل ضمن أعلى المعايير الحرفية والمهنية".

وأضاف فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "تنسجم الشراكة مع الاستراتيجية الاستثمارية الناجحة لشعاع كابيتال في السوق العقاري، والرامية لمنح المساهمين قيمة إضافية. ويؤكد هذا المشروع التزامنا تجاه تنويع محفظتنا الاستثمارية عبر قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك القطاع العقاري".

وقال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سول للتطوير": "يسرنا الإعلان عن تعاون جديد مع ’إلينغتون العقارية‘، عقب مشروعنا المشترك لتطوير ’أوكلي سكوير ريزيدنسز‘. وسنواصل عبر هذه الشراكة المضي قدماً في تحقيق أهدافنا المشتركة بتشييد مساكن رائعة عالية الجودة تثري أنماط حياة قاطنيها".

ويجسد المشروع الجديد ثالث مشاريع "إلينغتون" في نخلة جميرا، وذلك بعد مشروعي إلينغتون بيتش هاوس الذي تم إطلاقه مؤخراً ويضم 123 وحدة سكنة، ومشروع "إلينغتون كولكشن" الذي يضم 9 فيلات ساحرة على الواجهة البحرية. ويتوج المشروع الجديد إضافة مميزة على محفظة "إلينغتون العقارية" المتنامية من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز في إمارة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وبلغرافيا هايتس 1؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز؛ وهارينغتون هاوس وتقع جميعها في "قرية جميرا الدائرية"، إضافة إلى "دي تي 1" في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز.

وتعتبر "نورث أيكر"، المطور العقاري الرائد في لندن، مع إرث يمتد لما يزيد على 30 عاماً في تطوير مشاريع سكنية استثنائية وهي شركة فرعية تابعة لـ "شعاع كابيتال" التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتعمل "شعاع كابيتال" و"نورث أيكر" حاليا على مشاريع عقارية قيد التطوير بقيمة 3,6 مليار دولار على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. ومؤخراً أعلنت "نورث أيكر" عن اكتمال مشروعها "ذا برودواي"، المشروع السكني ومتعدد الاستخدامات المعاصر بقيمة تتجاوز 1,5 مليار دولار والمطل على أبهى أحياء منطقة وستمنستر وسانت جيمس بارك في لندن.

يُذكر أن شركة "سول للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري رائدة تتمتع بخبرة تمتد لأربعة عقود ولديها أكثر من 250 مشروعاً، تتضمن تطوير المشاريع السكنية والضيافة والتجزئة والتجارة.

#بياناتشركات

- انتهى -