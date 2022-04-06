تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030

ستشمل هذه الشراكة مجالات الترخيص والتصنيع والتوريد للعقاقير والأدوية المختارة من شركة أسينو لتغطية احتياجات المرضى في جميع أنحاء المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة »أسينو« السويسرية ، الشركة الرائدة والشريك الموثوق للمنتجات والخدمات الصيدلانية عالية الجودة، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة »ألفا فارما« للتصنيع الدوائي في السعودية ، وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز "برنامج تحول القطاع الصحي" الذي يندرج ضمن رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان شركة أسينو مؤخراً عن توسيع نطاق أعمالها في السعودية، حيث تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع شهد حضور كل من سعادة عبد الله المسعود الملحق التجاري السعودي في سويسرا ؛ وستيفن سالتوفت الرئيس التنفيذي لشركة أسينو ؛ والدكتور أندرو بيرد المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة أسينو ؛ بالإضافة إلى فهد العتيبي مدير عام شركة أسينو في المملكة العربية السعودية ؛ والسيد ياسر يوسف ناغي رئيس شركة سقالة الرعاية الصحية و شركة الفا فارما التابعة لها؛ والدكتور مراد السقاف المدير العام لشركة ألفا فارما.

وبهذا الصدد صرح سعادة عبد الله المسعود الملحق التجاري السعودي في سويسرا قائلاً "إن مثل هذه الشراكات هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق كل من »رؤية السعودية 2030« و »برنامج تحول القطاع الصحي«. وأود أن أشيد بجهود أسينو التي قامت بها عبر توسيع نطاق حضورها في المملكة ، بالإضافة إلى التعاون المدهش مع منظمات مثل» ألفا فارما« لزيادة تسهيل عملية وصول العلاجات للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها ".

وحول أهمية هذه الشراكة علق مدير عام شركة أسينو في السعودية فهد العتيبي قائلاً :"نلتزم دائماً في أسينو بتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال تسريع وتيرة الوصول إلى الأدوية عالية الجودة التي تحظى بثقة الحكومة والمرضى. ونفخر بشراكتنا مع ألفا فارما والتي تتزامن مع توسيع نطاق أعمالنا في المملكة، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق رؤيتنا وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى ، والعمل من أجل ضمان أعلى معايير الجودة والأداء. كما سنواصل عملنا دون كلل للارتقاء بتحقيق نتائج أفضل على صعيد مجال الرعاية الصحية ، تمهيدًا نحو الوصول إلى مجتمع يتسم بالازدهار على مستوى جميع المجالات".

ومن الجدير بالذكر أن "برنامج تحول القطاع الصحي" يعد مكوناً رئيسياً ضمن برنامج التحول الوطني المندرج ضمن رؤية السعودية 2030 ، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة وفاعلية الرعاية الصحية والمخرجات العلاجية. وفي هذا الإطار تأتي هذه الشراكة مع » ألفا فارما« لتوسيع نطاق التزام »أسينو« لتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية الرئيسية عالية الجودة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية ، حيث تشمل اتفاقية الشراكة مع» ألفا فارما« مجموعة من المجالات العلاجية بما في ذلك أدوية »أسينو« لآلام وقرحة المعدة ؛ والإثني عشر ؛ ومرض ارتجاع المريء والذي يعرف أيضًا باسم (الارتجاع المعدي المريئي) ؛ بالإضافة إلى مسكنات الألم والتي من المتوقع أن تتوفر جميعها في كافة أنحاء المملكة خلال عام 2023.

ومن جهته سلط المدير العام لشركة ألفا فارما الدكتور مراد السقاف الضوء على تفاصيل هذه الاتفاقية قائلاً :" تحظى شراكتنا مع أسينو بأهمية كبيرة في إطار المساعي الهادفة لدفع برنامج تحول القطاع الصحي قدماً كجزء من برنامج التحول الوطني المندرج ضمن رؤية السعودية 2030".

وأضاف السقاف قائلاً :"وتتسق هذه الاتفاقية بصورة مباشرة مع الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز وتحسين الخدمات الرئيسية في جميع القطاعات ، فإن توفير الوصول إلى الأدوية الرئيسية عالية الجودة ستسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بما يتوافق مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع يتسم بالصحة والسعادة".

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