هواوي والجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات يصدران تقرير دراسة مشتركة كمرجع للمعنيين بتصميم شبكات القيادة الذاتية

الشرق الأوسط: نشرت هواوي بالتعاون مع الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة (IEEE-UAE) تقرير دراسة مشتركة عن شبكات القيادة الذاتية (ADNs) يهدف لتوفير مرجع لكافة الأطراف المعنية في مجال تصميم هذه الشبكات.

تتطلب شبكات القيادة الذاتية جهوداً كبيرة لتشغيلها. وتتمثل أولويات القائمين عليها بتطوير نظام تقييم لها يرتقي بقدراتها من مختلف الأجيال، بالإضافة لتمكين التشغيل الآلي وتحسين التقنيات الذكية المدمجة معها ووضع المعايير الخاصة بها وتطوير التقنيات اللازمة لمستقبلها. وعلى ضوء التحديات التي يواجهها مديرو الشبكات في مراكز البيانات، حدد التقرير المشترك لشبكات مركز البيانات (L 3.5 ADN) معياراً مستقبلياً لقطاع القيادة الذاتية، حيث خلص التقرير إلى أن التشغيل الآلي يسهم في التغلب على مجمل هذه التحديات ويعمل على تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي. كما أشار التقرير إلى خمسة مستويات لشبكات القيادة الذاتية والقدرات الرئيسية لشبكات القيادة الذاتية وتصميم نظام شبكاتها، حيث توفر شبكات L3.5 ADN خريطة رقمية للشبكة من أجل تشغيل التطبيقات التي يمكنها قياس جودة الخدمة في الوقت الفعلي وتحديد الأسباب الرئيسية لمشاكل التطبيقات بنقرة واحدة، مما يؤدي إلى الحد من الوقت اللازم لاستكشاف الأخطاء ومعالجتها من أيام إلى دقائق وبالتالي توفير تجربة خدمات فائقة الكفاءة.

وقال آرثر وانغ، نائب رئيس مجال شبكة مركز بيانات هواوي: "تلتزم هواوي بالبحث والتطوير والابتكار في مجال تقنيات شبكات مراكز البيانات الرئيسية واستكشاف السيناريوهات المحتملة لتحدياتها وتطوير مستقبلها برفع كفائة تشغيلها ووقدرات ربطها بالتقنيات المتطورة. وحققنا نتائج جيدة فيما يتعلق بمستقبل تشغيل شبكات القيادة الذاتية ومستوى ذكائها. وسنواصل التعاون وتبادل الآراء والخبرات مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عجلة الابتكار في هذا المجال الحيوي وإنجاز خطوات جديدة على طريق تطوير أنظمة التشغيل الآلي للشبكات".

وساهم التحول الرقمي وجهود بناء الاقتصادات الرقمية في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً. لكن نفقات تشغيل العديد من أعمال القطاعات والصناعات بما فيها مراكز البيانات في المؤسسات تشهد زيادة كبيرة على ضوء تسارع وتيرة نشر الشبكات مع بقاء الاعتماد على الخبرة والمهارات الشخصية في تشغيل الشبكات أثناء مراحل التخطيط والبناء والصيانة والتحسين، حيث تحتاج تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة لكل 1000 جهاز في مركز البيانات 30 مهندساً. كذلك تواجه عملية إدارة تجربة الخدمة في شبكات مراكز البيانات العديد من التحديات، حيث تبلغ نسبة شكاوى إدارة الخدمات التي يتلقاها قسم الشبكات أكثر من النصف.

وحقق المستوى الثالث لشبكات القيادة الذاتية لمراكز البيانات من هواوي Huawei Level 3(L3) أعلى مستويات التشغيل الآلي في شبكات مراكز البيانات للتغلب على التحديات. وباعتباره أول حل لشبكات القيادة الذاتية لمراكز البيانات يتميز هذا الحل باعتماده على قدرات التشغيل الآلي الفائقة مثل الإدارة الموحدة والتنسيق والتعاون السلس ومحاكاة الشبكات السحابية المتعددة التي يوفرها عدة موردين، بالإضافة إلى الاتصال المشترك مع أنظمة إدارة تقنية المعلومات للعملاء لتمكين التشغيل الآلي الشامل. وعلى الرغم من أن الحلول المخصصة ما زالت في مرحلة التشغيل الآلي البسيط، ولكن شبكات القيادة الذاتية Level 3.5 من هواوي توفر خريطة طريق لتمكين شبكات القيادة الذاتية بالكامل للعملاء في المستقبل القريب.

يذكر أن هواوي كانت قد دعت خلال مؤتمرها العالمي "هواوي كونكت" الذي استضافته في دبي وحضره ما يزيد عن 4 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم كافة الأطراف الفاعلة في مجال شبكات القيادة الذاتية لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء القطاع التقني لتبادل الآراء والخبرات والعمل على ابتكار الحلول المتطورة ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة واستكشاف آفاق تطوير شبكات مراكز البيانات في عصر شبكات القيادة الذاتية الذي يسهم في تمكين الأعمال بسلاسة ويوفر التجارب الفائقة وعمليات التشغيل والصيانة التي تتمتع بالكفاءة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشبكات القيادة الذاتية المخصصة لمراكز البيانات:

https://e.huawei.com/en/material/networking/604d7c910e884a0d9005cdb0513c87ee

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