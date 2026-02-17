الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة «نيميتشك العربية»، المتخصصة في تطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، شراكة مع «جمعية إدارة المرافق السعودية»، بهدف التعاون في تطوير قطاع إدارة المرافق في المملكة عبر أحدث الابتكارات الرقمية بما يتماشى مع توجهات رؤية 2030.

وينصّ الاتفاق على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعرفة المهنية، وتنظيم برامج تدريبية وورش متخصصة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض ذات الصلة بقطاع إدارة المرافق.

كما يشمل التعاون العمل على مبادرات بحث وتطوير، ودراسة تنفيذ مشاريع تجريبية في جهات حكومية وخاصة، مع التركيز على استخدام الأدوات الرقمية المتطورة في إدارة المباني، وتحسين كفاءة تشغيل المباني الذكية، إضافة إلى تعزيز عملية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات وتقنيات التوأم الرقمي.

وتتضمن الشراكة أيضاً دعم برامج بناء القدرات والمواهب الوطنية، وإتاحة مواد تعليمية وخدمات استشارية، والمساهمة في تأهيل الكوادر العاملة في قطاع إدارة المرافق، بما يتوافق مع متطلبات المشاريع القائمة والمستقبلية في المملكة.

وفي هذا السياق، أكد «إيف بادرين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»، أن إدارة المرافق تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على قيمة الأصول، وتعزيز استدامتها وكفاءتها التشغيلية، وأشار إلى أن اتساع نطاق المشاريع الوطنية في إطار رؤية السعودية 2030 يفرض تعزيز استخدام الحلول الرقمية في جميع مراحل دورة حياة الأصول، من التصميم والإنشاء إلى التشغيل. وأوضح أن التعاون مع «جمعية إدارة المرافق السعودية» يندرج ضمن التزام نيميتشك بدعم مسار التحول الرقمي في المملكة، من خلال تمكين إدارة المرافق بالاعتماد على البيانات، وتطبيق تقنيات رقمية مفتوحة وقابلة للتكامل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات العاملة في القطاع.

وبدوره، أوضح «مؤيّد سمباوه»، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن قطاع إدارة المرافق يشهد مرحلة تحول تقودها الرقمنة والاستدامة والتشغيل الذكي، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس قناعة مشتركة بأن التكنولوجيا وتطوير المهارات والعمل التعاوني عناصر أساسية لتطوير قطاع إدارة المرافق بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ومن جهته، أشار المهندس «عايض بن عوض القحطاني»، رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» أن الجمعية تسعى دائماً لتطوير معايير إدارة المرافق في المملكة، مؤكداً أن التعاون مع شركة تكنولوجية رائدة بالمجال مثل «نيميتشك» يوفر للعاملين في القطاع أدوات متقدمة وخبرات مهنية عالمية. وأضاف قائلاً: "سيسهم هذا التعاون في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز البحث، وتأهيل الكفاءات الوطنية لإدارة المشاريع الكبرى في المملكة بكفاءة".

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها بإستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

نبذة عن «جمعية إدارة المرافق السعودية»

تأسست «جمعية إدارة المرافق السعودية» في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاعات المهنية في المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعمل الجمعية وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم التطوير المنهجي لقطاع إدارة المرافق وخدماته، وتعزيز حضوره على المستوى الوطني، من خلال الارتقاء بالممارسات المهنية، وتنظيم العمل في هذا القطاع.

وتركّز الجمعية على تطوير مهنة إدارة المرافق والعاملين فيها، من خلال وضع الأسس والمعايير المهنية، وتحديد متطلبات الترخيص، وإقرار الضوابط والاختبارات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. كما تشمل مهامها إعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتنظيم الدورات التدريبية، وعقد الندوات والمؤتمرات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية ضمن نطاق اختصاصها ووفق الأنظمة المعتمدة.

وتسعى الجمعية في نهاية المطاف إلى أن تكون منصة جامعة للمهنيين والعاملين في مجال إدارة المرافق في المملكة.

