منشأة جلفنة المعادن ستحدث طفرة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية

أبوظبي: أعلنت اليوم مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية بين شركة "ميتال بارك" وشركة "غلفا هب" لإنشاء أكبر مجمع جلفنة في دولة الإمارات، يدشن المشروع حقبة جديدة ويمثل طفرة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية.

يضم المشروع حوض زنك عملاق تبلغ سعته 131 متراً مكعباً، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لمنشأة الجلفنة أكثر من 6,000 متراً مربعاً.

يمتد مجمع "ميتال بارك" على مساحة 450 ألف متر مربع في كيزاد، ويضم مجمعاً متكاملاً للصناعات المعدنية ويسهم في تمكين كبرى الشركات الرائدة لتلبية متطلبات الأسواق بفضل ما يوفره من بنية تحتية متطورة. أما شركة "غلفا هب" فهي شركة رائدة في خدمات الجلفنة بالغمس الساخن وأحد أهم شركاء "ميتال بارك" في قطاع الصناعات المعدنية.

هذا ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2024 بفضل تضافر خبرات وموارد "ميتال بارك" و "غلفا هب". وتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية بين اثنتين من أكبر الشركات الرائدة في القطاع، التكامل بين تطبيقات التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة لصياغة مستقبل صناعة المعادن في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: "إن التعاون بين "ميتال بارك" و "غلفا هب" لإنشاء أكبر مجمع جلفنة على مستوى دولة الإمارات في كيزاد يعكس حرص مجموعة كيزاد على تشجيع الابتكار وتبني الممارسات المستدامة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. ونحن نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع بمثابة بداية لطفرة هائلة في قدرات قطاع الصناعات المعدنية".

ومن جانبه قال وحيد فولادكار، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتال بارك": "هذه الشراكة مع "غلفا هب" تمثل لحظة فارقة لشركة "ميتال بارك" ولقطاع تصنيع ومعالجة المعادن ككل في دولة الإمارات. إن إنشاء أكبر حوض جلفنة في البلاد سيؤسس لعصر جديد في القطاع قائم على التميز والابتكار. هذا المشروع هو مجرد بداية، ونحن نشجع قادة الصناعة الآخرين لمواكبة التطورات لنعمل معاً ونمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة والارتقاء بجودة منتجاتنا."

وقال شادي نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة "غلفا هب": "نسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع تصنيع المعادن بإنشاء أكبر مجمع لجلفنة المعادن في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل الصناعة يجب أن يرتكز على الابتكار والاستدامة لإحداث تغيير إيجابي حقيقي."

يأتي هذا المشروع بالتوافق مع رؤية كل من "ميتال بارك" و "غلفا هب" لتلبية الطلب المتزايد في السوق مع الحد من الآثار البيئية الضارة. ومن المتوقع أن يغطي مجمع الجلفنة، بمجرد تشغيله، نسبة كبيرة من احتياجات مختلف القطاعات بما فيها قطاع الإنشاءات وتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية.

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 متعامل في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.