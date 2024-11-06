المذكرة تعزّز تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتقديم خدمات إبداعية ثقافية عالمية المستوى تدعم طموحات رؤية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية : وقّع المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي بالمملكة، مذكرة تفاهم مع "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب" (UK Advertising Exports Group)، برنامج الأعمال العالمي لصناعة الإعلان في المملكة المتحدة، لتقديم الدعم للشركات البريطانية التي تتطلّع إلى توفير خدمات الإعلان والتسويق لقطاع الاقتصاد الإبداعي الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً في السعودية، بالإضافة إلى دعم جهود مهرجان "أثر" لصقل وتطوير الإمكانات الإبداعية الوطنية في قطاع الاتصال التسويقي العالمي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات اليوم الافتتاحي لمهرجان "أثر" 2024 بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا آر دي سي الرياض، بحضور إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان أثر والشريك الإداري لمجموعة موتيفيت الإعلامية؛ ومحمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان أثر والرئيس التنفيذي لشبكة تراكس؛ وأشلان كونلون، المدير العالمي لجمعية الإعلان في المملكة المتحدة، "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب"؛ وجوليان دوغلاس، الرئيس التنفيذي العالمي لـ "في سي سي بي" ((VCCP ورئيس "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب" .

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان أثر والشريك الإداري لمجموعة موتيفيت الإعلامية: "تؤكد هذه الشراكة الجديدة مع "يو كيه ادفيرتايزنج اكسبورتس جروب" على التزام مهرجان أثر ببناء جسور التواصل بين المواهب الإبداعية السعودية والكوادر العالمية ذات الخبرات الواسعة. ومن خلال الجمع بين هذه القدرات الهائلة فإننا نهدف إلى تعزيز واستدامة التعاون الذي لا يكتفي فقط بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بل يعزّز أيضا مكانتها كمركز للابتكار في الصناعة الإبداعية على أسس ومعايير عالمية".

وبدوره، قال محمد بن عايد العايد، نائب رئيس مهرجان أثر والرئيس التنفيذي لشبكة تراكس: "تمثل هذه الشراكة البوابة الرئيسية لتبادل الأفكار والابتكارات التي ستقود الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية نحو تحقيق النمو المستدام. وبمزج هذه الخبرات العالمية مع الثقافة المحلية الغنية بالتنوّع والفرص المتاحة للتعبير الإبداعي، فإننا نسهم بفاعلية في تمكين المواهب الوطنية من الوصول إلى جماهير وأسواق عالمية جديدة".

من جانبها، قالت أشلان كونلون، المدير العالمي لجمعية الإعلان في المملكة المتحدة، يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب: "تتيح هذه الشراكة مع مهرجان أثر فرصة لتعميق علاقات الصداقة المستمرة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، استناداً إلى ركائز الإبداع المشترك والاحترام المتبادل، فنحن نهدف معاً إلى بناء روابط تلهم النمو في البلدين وتدعمه، كما نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات البريطانية للانضمام إلى يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب في هذا الحدث، في الوقت الذي نواصل فيه بناء مستقبل يقوم على التعاون المثمر مع المملكة العربية السعودية"

ومن المتوقع أن تشكّل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة مهرجان "أثر" لتعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في صناعة التسويق الإبداعي والاتصال العالمي، خاصة وأن المملكة المتحدة تتمتع بقطاع خدماتي فعّال أوصلها لمكانة مرموقة تتيح لها لعب دور أساسي في ترسيخ وتعزيز قطاع الاقتصاد الإبداعي المزدهر في السعودية. وعلاوة على ذلك، يعكس هذا التعاون التزام "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب" بتقوية روابط التعاون بين الجانبين لتتجاوز مرحلة المشاركة في الفعاليات وتصبح علاقات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وتضم "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب" أكثر من 70 شركة رائدة من قطاع خدمات الإعلان والتسويق في المملكة المتحدة تقدم خبراتها عبر أسواق الإبداع الناشئة من خلال علاقات تعاون دولي طموحة. وبدعم من "أدفيرتايزنج أسوسييشن" (Advertising Association)، و"أي بي ايه" (IPA)، و"ايه بي ايه" (APA)، ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة. تمثل "يو كيه أدفيرتايزنج إكسبورتس جروب" مجموعة من أكبر المؤسسات البريطانية التي تعمل في مجالات تعتبر الأكثر حيوية ونمواً، ومن ضمنها تكنولوجيا الإعلان (AdTech)، والإنتاج الإبداعي، ووسائل الإعلام، والإعلانات الخارجية، والمحتوى الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من المجالات المختلفة.

الجدير بالذكر أن مهرجان "أثر" 2024 تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وتراكس، ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي للمهرجان (https://www.atharfestival.com)

نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر"

يعد المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، حيث تستضيفه مجموعة موتيفيت الإعلامية ​وتراكس. وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، فإن المهرجان يمهّد الطريق للقادة وصنّاع القرار والمواهب الناشئة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع المساعي الإبداعية في المملكة. وللمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة:

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