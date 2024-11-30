دبي، وقع مركز راشد لأصحاب الهمم و مجموعة السعودي الألماني الصحية - الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتقديم الدعم المتكامل لأصحاب الهمم، وذلك في إطار التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز مذكرة التفاهم على إطلاق مبادرات مشتركة لتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة لأصحاب الهمم، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مجتمعية تدعمهم، والعمل على تحسينات مبتكرة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتلبية احتياجاتهم بفعالية.

تعزيز الشمولية وتمكين أصحاب الهمم

من جانبها، أكدت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، أهمية هذه الشراكة بقولها:

"إن التعاون مع مجموعة السعودي الألماني الصحية في الإمارات يمنحنا فرصة لتوسيع نطاق خدماتنا وتحسين جودة الدعم الذي نقدمه لأصحاب الهمم. هذه المذكرة تعكس رؤيتنا المشتركة نحو تمكين المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية."

وعبّر الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية - الإمارات، عن فخره بهذه الشراكة قائلاً:

"تُجسّد هذه الشراكة التزامنا العميق بالمساهمة الفاعلة والتعاون المثمر مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لبناء مجتمع أكثر شمولية، يُتيح للجميع، ولا سيما أصحاب الهمم، فرصة الوصول إلى رعاية صحية متقدمة ودعم شامل. معاً، نطمح إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة أصحاب الهمم، عبر خلق فرص تمكينية تُعزز الازدهار وتُكرّس قيم الدمج المجتمعي."

تكريم وتقدير لجهود دعم أصحاب الهمم

وفي هذا الإطار، كرّم سمو الشيخ جمعة بن جمعة آل مكتوم، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، الدكتور أحمد عيسى تقديراً لمساهماته البارزة في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على الشراكة الوثيقة والاحترام المتبادل بين المؤسستين في جهودهما الرامية إلى بناء مجتمع أكثر شمولية ودعماً للجميع.

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