آمنة لوتاه: نسعى إلى تمكين الشركات الكورية من فهم متطلبات أسواق الحلال وبناء شراكات تجارية تدعم نموها في المنطقة

فيلجاي بارك: نتطلّع إلى توسيع قنوات التعاون لتمكين الشركات الكورية من الاستفادة من الفرص المتنامية في اقتصاد الحلال

تدعم الاستفادة من الزخم المتنامي لحجم الاقتصاد الإسلامي العالمي، المتوقع أن ينمو إلى 3.56 تريليون دولار بحلول 2029

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز الحلال للتجارة والتسويق التابع لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، والذي يتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" مقراً له، عن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة التجارة الدولية الكورية "كيتا"، بهدف دعم الشركات الكورية الراغبة في دخول أو توسيع حضورها في أسواق الحلال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي بلغ حجمه 2.60 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.56 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. وتواصل قطاعات الأغذية الحلال والأدوية الحلال والأزياء المحتشمة والسياحة والإعلام الإسلامي تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي وتوسع قاعدة المستهلكين في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء. وفي ضوء هذا النمو، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية للتجارة الحلال ومركزاً رئيسياً يربط الأسواق العالمية بفرص النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيعمل الجانبان من خلال هذه الشراكة على تعزيز جاهزية الشركات الكورية للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الحلال، من خلال توفير برامج إرشاد وتوجيه متخصصة للشركات الأعضاء في رابطة التجارة الدولية الكورية، لمساعدتها على فهم متطلبات الأسواق المستهدفة وآليات الاعتماد والشهادات ذات الصلة، بما يعزز قدرتها على التوسع والنمو في المنطقة.

كما ستتعاون الجهتان على تطوير مبادرات نوعية للتوفيق التجاري تتيح للشركات الكورية الوصول إلى المشترين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة والشركاء التجاريين المحتملين في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحويل الفرص التجارية إلى شراكات وأعمال ملموسة.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تسهيل التواصل مع أبرز الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الحلال في المنطقة، بما في ذلك هيئات الاعتماد والجهات التنظيمية والمؤسسات المتخصصة والجمعيات الصناعية، بما يدعم بناء شبكة متكاملة من العلاقات والشراكات التي تساعد الشركات الكورية على تسريع دخولها إلى الأسواق المستهدفة والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي هذا الإطار، قالت آمنة لوتاه، مدير عام دافز: "تعكس هذه المذكرة أهمية بناء جسور تعاون تجمع بين الخبرات التجارية والمعرفة المتخصصة بقطاع الحلال. ونسعى من خلال مركز الحلال للتجارة والتسويق، إلى تمكين الشركات الكورية من فهم متطلبات الأسواق المستهدفة، والاستفادة من برامج الإرشاد والتوجيه المتخصصة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية والشركاء المحتملين، بما يدعم فرص النمو والتوسّع في أسواق الحلال الإقليمية والعالمية ".

وأضافت: “تنسجم هذه الشراكة مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الحلال، وتعزيز دورها في ربط الشركات الدولية بالفرص الواعدة التي توفرها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.”

من جانبه، قال فيلجاي بارك، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز وصول الشركات الكورية إلى أسواق الحلال في المنطقة. ومن خلال الجمع بين التوفيق التجاري والإرشاد المتخصص والتواصل المؤسسي. ونتطلّع إلى توفير بيئة داعمة تساعد الشركات الكورية على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد الحلال، وتعزيز حضورها في الأسواق ذات النمو المرتفع ".

قنوات تواصل فعالة

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان أيضاً في تبادل المعلومات المتعلقة باتجاهات أسواق الحلال وأنظمة الاعتماد والتطورات التنظيمية واحتياجات المشترين والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى الترويج لخدمات ومبادرات مركز الحلال للتجارة والتسويق لدى الشركات والمؤسسات الكورية، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك

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