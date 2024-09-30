أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت ماغناتي، المزود الرائد لحلول المدفوعات، مع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، أكبر بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة لإطلاق منصة جديدة مبكرة لتقديم حلول التمويل للتجار.

وتتيح هذه الشراكة إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية عبر راك بنك، للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من البيانات الفورية لمعاملات نقاط البيع وتحويلها إلى معايير لاتخاذ قرارات التمويل بفعالية أكبر. كما تساهم هذه الخطوة في توفير خدمات إضافية تشمل قروض الأعمال، وتمويل الفواتير، وتمويل المعدات، وتمويل نقاط البيع، وتمويل المستحقات، والتأمين، مما يضمن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على احتياجاتها المالية بأسلوب يتسم بأعلى مستويات الكفاءة.

ويمكن للتجار الذين يستخدمون حلول الدفع التي طورتها ماغناتي تقديم طلبات القروض بأسلوب أكثر بساطة، حيث يتم خصم الدفعات تلقائياً من العائدات اليومية، مما يحسن إدارة التدفقات النقدية للتجار. وبفضل خبرته الواسعة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يحصل راك بنك على المعلومات المالية الفورية عبر المنصة لتقييم طلبات القروض بسرعة ودقة، مما يضمن للتجار وصولاً أسرع للخدمات الائتمانية، ويساهم في الوقت ذاته بدعم استدامة الأعمال على المدى الطويل.

بهذه المناسبة، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "يسرنا أن نتعاون مع راك بنك لتزويد حلول التمويل المدمجة للتجار من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تتيح لنا هذه الشراكة تقديم الخدمات المالية بسرعة ومرونة أكبر عبر المنصة الجديدة، مما يدعم هذه الشركات في تحقيق النجاحات التي تتطلع إليها. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية استخدام المنصة واتخاذ قرارات التمويل بناءً على معلومات دقيقة قائمة على بيانات المعاملات من ماغناتي. وتجمعنا مع راك بنك رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في راك بنك: "انطلاقاً من مكانته الرائدة في تقديم أفضل الخدمات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، يلتزم راك بنك بتزويد حلول مالية مبتكرة ومتخصصة، تتيح للشركات فرصة تنمية أعمالها. وتهدف شراكتنا مع ماغناتي إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات التمويل الأساسية. ومن خلال الاعتماد على البيانات الفورية، يمكننا اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التمويل بسرعة ودقة أكبر، مما يتيح للتجار فرصة الاستفادة من أفضل الفرص وتحقيق النجاح في أعمالهم على المدى الطويل".

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

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راك بنك

يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة.

من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت.