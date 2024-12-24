أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية مع "الشركة العربية للسيارات"، الشركة الرائدة في "مجموعة عبدالواحد الرستماني" والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. وستعمل "ماغناتي" بموجب الاتفاقية على توفير حلول دفع متطورة عبر "آني"، منصة المدفوعات الفورية التابعة لشركة "الاتحاد للمدفوعات"، في منافذ "الشركة العربية للسيارات". وتقدّم المنصة تجربة دفع آمنة وفورية تتسم بالسلاسة، لدعم الأفراد والشركات والجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وتنسجم هذه الشراكة في مضمونها وأهدافها مع التزام "ماغناتي" الجاد والمستمر بتطوير مستقبل قطاع المدفوعات. وقد تم تصميم منصة "آني" من قبل "الاتحاد للمدفوعات" تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كجزء من برنامج التغيير التحولي في البنية التحتية للقطاع المالي في الدولة. وتعتمد المنصة على تقنيات متطورة تقدم للمؤسسات المالية ومزودي الدفع قدرات استثنائية لتنفيذ معاملات رقمية أسرع وأكثر أماناً وعلى مدار الساعة.

وفي هذا السياق قال سليم محمود أوان، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال الحلول المؤسسية في "ماغناتي": "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تقديم حلول دفع مبتكرة تمنح التجار العديد من المزايا المتطورة؛ حيث يساهم توفير المدفوعات الفورية على مدار الساعة في تحسين التدفقات النقدية، مع تجربة دفع سلسة للعملاء تشمل تأكيداً فورياً للمعاملات باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Codes). وبفضل هذه الشراكة، سيستفيد عملاء ’الشركة العربية للسيارات‘ من إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الدفع والاستفادة من حلولنا الرقمية المتميزة والمتكاملة".

من جانبه قال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول لـ "الشركة العربية للسيارات": "في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي من حولنا في المرحلة الراهنة، وازدياد التنافسية في سوق دولة الإمارات، يتحتم على الشركات العمل على اعتماد حلول مبتكرة لإثراء تجربة العملاء بالتزامن مع تعزيز نمو الأعمال. ومن هذا المنطلق، تعكس شراكتنا مع ’ماغناتي‘ التزامنا الراسخ بتحقيق هذه الأهداف من خلال تزويد عملائنا بأحدث تقنيات الدفع وأكثرها تطوراً".

وأضاف: "يوفر دمج منصة ’آني‘ معاملات فورية وآمنة لعملائنا، مما يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها ’الشركة العربية للسيارات‘ في تبني تقنيات الدفع الرقمي في قطاع السيارات. كما تسهم هذه الشراكة في تحسين الكفاءة التشغيلية في عملياتنا، بما يواكب تطلعاتنا الرامية إلى المساهمة بدور فعّال في بناء المستقبل الرقمي القائم على الابتكار في دولة الإمارات".

ومن الجدير بالذكر أن الشراكة بين "ماغناتي" و"الشركة العربية للسيارات" تمثل رافداً للرؤية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع الرقمية، كما تؤكد مدى التزام الشركة العربية للسيارات بتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات الرقمية، مما يعزز مكانتها في ظل التنافسية العالية التي يشهدها السوق اليوم.

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

-انتهى-

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