يهدف التعاون إلى مواجهة عمليات الاحتيال المتزايدة وحالات الرفض ورد المبالغ المدفوعة

المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن اتفاقية شراكة مع نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمعالجة عمليات الاحتيال وحالات الرفض واسترداد المبالغ المدفوعة، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف والمخاطر على المشترين. وبموجب هذه الشراكة، ستطلق نتورك إنترناشيونال تقنية «برايتريون» للذكاء الاصطناعي من ماستركارد في جميع أنحاء المنطقة، مما يتيح التدقيق أكثر على عمليات الاحتيال لدى إجراء المعاملات، ويتيح للتجار مراقبة للمشترين والشركات. واستناداً إلى تقرير نيلسون، من المتوقع أن تصل خسائر عمليات الاحتيال في بطاقات الدفع إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أن 68% من خسائر الاحتيال في البطاقات، في عام 2020، كانت نتيجة معاملات لم يتم خلالها استخدام البطاقات فعلياً. وتقدر »ماكينزي» أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقق ما يصل إلى تريليون دولار من القيمة الإضافية سنوياً. وستتعرف «برايتريون»، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي المتطور، على إشارات تحذيرية من الاحتيال، وترسل تنبيهات للمشترين والتجار في الوقت الفعلي لمنع إتمام معاملات الاحتيال والحيلولة دون الوقوع في عناء وكلفة استرداد المبالغ المدفوعة.

وكانت ماستركارد قد أقدمت عام 2019 على استثمار استراتيجي بقيمة 300 مليون دولار، وأصبحت مستثمراً أساسياً في نتورك إنترناشيونال، أعقب ذلك التزام إضافي بتطوير حلول دفع مبتكرة. وفي إطار هذه الشراكة، ستدعم ماستركارد نتورك إنترناشيونال من خلال تقنية «برايتريون» للذكاء الاصطناعي، التي تكافح أخطار الاحتيال، وبالتالي تقلل النفقات التشغيلية على المشترين والتجار وترتقي بتجربة العملاء.

وقال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "تقدم ماستركارد حلولاً وخدمات تتجاوز مدفوعات البطاقات، وتعتمد أحدث التقنيات الاستباقية لمواجهة عمليات الاحتيال من خلال بناء منظومة مدفوعات متكاملة وعلى درجة عالية من الأمان. وستسهم قدرات «برايتريون» للذكاء الاصطناعي في تقليل عمليات الاحتيال والأخطار على التجار، مما يؤدي إلى إنجاز معاملات أكثر أماناً، وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين."

من جانبه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: "يسعدنا ترسيخ شراكتنا مع ماستركارد، ونتوقع إطلاق هذه التقنية الجديدة والثورية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة في وقت مبكر من هذا العام. وستسمح لنا إضافة «برايتريون» إلى مجموعة حلول الشبكة بتعزيز قدرتنا على تزويد المؤسسات المالية والتجار وعملائهم بمعالجات آمنة وسهلة."

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تجمع "نتورك إنترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها.

أصداء بي سي دبليو

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