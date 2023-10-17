أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة مع شركة "تمام" (tmam)، الرائدة في مجال خدمات البطاقات متعددة العملات وإدارة النفقات وحلول الحسابات الدائنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتم بموجبها تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحل رقمي مبتكر لإدارة نفقاتها. وسيدعم هذا التعاون جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة في رقمنة مصاريفها المؤسسية وتوفير النفقات.

وتتيح منصة "تمام" إمكانية استخدام عدد غير محدود من البطاقات المادية والافتراضية بجميع العملات الإقليمية والدولار الأمريكي، على أن يتم توفيرها باليورو والجنيه الإسترليني قريبًا لكافة الشركات، وكل ذلك وفق آلية شفافة لسداد الرسوم وإمكانية التكامل مع العديد من منصات المحاسبة الرائدة.

وبموجب هذه الشراكة مع ماستركارد، سيستفيد عملاء "تمام" من باقة واسعة من المزايا المتوفرة من خلال تجربة رقمية سلسة ومريحة على تطبيق "تمام"، وبما يسمح لهم بإجراء المعاملات بكل راحة وسهولة عبر الإنترنت أو ضمن المتاجر الفعلية.

ويمكّن هذا الحل الجديد للمدفوعات الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين عمليات تتبع النفقات في مكاتبها الفرعية. فضلًا عن إمكانية مراقبة عمليات إنفاق العمال والمقاولين والموظفين المستقلين عن بُعد، مع خفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية بالعملة المحلية. كما يتيح للمؤسسات إمكانية توفير الرسوم عند دفع الفواتير بالدولار الأمريكي، وتسهيل عملية سداد جميع النفقات المتكررة ودمجها في منصة واحدة متكاملة.

وصرّحت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للاقتصاد. وانطلاقًا من التزامنا بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025، نتطلع للعمل مع منصة ’تمام‘ لتوفير باقة من حلول الدفع المبتكرة لهذه الشركات. وكلّنا ثقة بأن هذا التعاون سوف يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، فضلًا عن تزويد الشركات بأدوات عملية تلبي احتياجاتها التشغيلية والمهنية وتمكنها من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي".

من جانبه قال مسيح أحمد، مؤسس منصة "تمام": "بصفتنا منصة رائدة في مجال حلول إدارة الإنفاق للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن نتعاون مع ماستركارد لتزويد عملائنا بنظم مالية متكاملة مدعومة ببطاقات ذكية مادية وافتراضية تغطي احتياجاتهم المالية والعملياتية في عبر مساحات جغرافية واسعة وبعملات متعددة. وتوفر هذه البطاقات المدعومة ببرامج سهلة الاستخدام، إمكانية الإشراف على ميزانيات الأقسام وإدارتها بكل سلاسة، لتوفر للعملاء راحة البال حول مكان وكيفية إنفاق أموالهم. وستكون هذه الخدمات متاحة لشريحة واسعة من تجار التجزئة عبر الإنترنت والمواقع التجارية العالمية، بفضل الدعم الذي تقدمه ماستركارد".

و تعمل "تمام" مع العملاء من أجل بناء حلول تناسب احتياجاتهم المتخصصة، في سياق سعيها المستمر لتحقيق رؤيتها بأتمتة القطاع المالي. وتحظى المنصة بدعم كبير من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية، بمن فيهم "أديتم" (Aditum)، و" جيمكو" (JIMCO)، و"بلس في سي" (Plus VC) إلى جانب عدد من المستثمرين الملائكة، بمن فيهم مستثمرون من وادي السيليكون وصولًا إلى جنوب إفريقيا والشرق الأوسط.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.