الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن شراكة مع بانكيوم، التطبيق الرقمي الإماراتي للحلول المصرفية، يتم بموجبها إصدار بطاقات دفع رقمية في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام ماستركارد المتواصل بدعم عملية التحول الرقمي في منظومة المدفوعات في المنطقة.

وتعليقاً على ذلك، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشاهده عالمنا اليوم، تبرز أهمية التعاون البناء مع شركات تكنولوجيا مالية تتمتع بالمرونة وتتواجد في دول متعددة على غرار بانكيوم. ستساهم هذه الشراكة في توظيف حلولنا المبتكرة للمدفوعات في تعزيز الشمول الرقمي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من المناطق الأعلى عالمياً في معدلات انتشار الإنترنت، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت فيها قياساً إلى عدد السكان 98٪."

من جانبه، قال داني عبلا، مؤسس بانكيوم: "يوفر تطبيق بانكيوم مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية التي تقدم للعملاء ما يحتاجونه في الوقت الذي يرغبون به، لأن مهمتنا في جوهرها تتمثل في مساعدة عملائنا على الحصول على حياة مشبعة وفي نشر السعادة بينهم من خلال تقديم خدمات رقمية رائدة ومبتكرة، وهو المفهوم الذي نسمه "بيورافيدا" أو الحياة النقية. ومن هذا المنطلق يأتي التعاون مع شركة ماستركارد، وبشكل خاص مع Priceless منسجماً مع رؤيتنا، حيث أننا الشغف في تقديم تجارب قيمة وثمينة لعملائنا."

يشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق بانكيوم في مارس 2022، ويبلغ عدد مستخدميه الفعليين أكثر من 30,000 مستخدم مع معدل نمو بنسبة 20٪ أسبوعياً، ويهدف التطبيق إلى الوصول إلى مليون مستخدم في غضون ثلاث سنوات. وسيعمل بانكيوم، من خلال مفهوم "بيورافيدا"، وبالتعاون مع ماستركارد على تلبية الاحتياجات المتنامية لجيل نابض بالحياة وبارع في استخدام التكنولوجيا لتمكينه من عيش الحياة على أكمل وجه.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن بانكيوم: www.bankiom.com

بانكيوم هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها دبي، وتتمثل مهمتها في نشر السعادة من خلال الخدمات المالية التي تقدمها، وتوفر بانكيوم بطاقة دفع رقمية وأدوات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكافآت تعتمد على أسلوب الحياة.