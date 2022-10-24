بموجب الشراكة، ستتعاون "لونيت" مع "صحة" لتقييم وتجربة حلولها المبتكرة لتصوير الأشعة والقائمة على الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق هذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "لونيت" الكورية اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، التابعة لـ"بيور هيلث"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأقيم حفل التوقيع الرسمي في المقر الرئيسي لشركة "لونيت" في سيول في 29 سبتمبر، بحضور عدد من المسؤولين من الشركتين، ومن بينهم براندون سوه، الرئيس التنفيذي لشركة "لونيت"، والدكتور عفراء راشد سعيد النيادي، اختصاصية الأشعة في مجموعة "صحة".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان على إثبات مفهوم لمجموعة حلول لونيت إنسايت، وهي عبارة عن أدوات للأشعة تعمل بالذكاء الاصطناعي، في المؤسسات الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وسيشمل ذلك تجربة وتقييم "صحة" لتقنية Lunit INSIGHT CXR وهي تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل تصوير الصدر بالأشعة السينية، وتقنية Lunit INSIGHT MMG القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل التصوير الشعاعي للثدي.

يُشار إلى أن "صحة" هي شبكة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، تعمل تحت مظلة "بيور هيلث"، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاسم الرائد في مجال الابتكار العلمي الذي يجمع بين الإبداع وتطوّرات التكنولوجيا. وقد تأسست عام 2007 وهي شركة مساهمة عامة مستقلة تدير حالياً 14 مستشفى وعيادة رعاية صحية أولية بأكثر من 3,000 سرير.

بحسب بيانات "داتا بريدج ماركت ريسيرش"، من المتوقع لسوق التصوير الطبي في الشرق الأوسط الذي بلغ حجمه 20 مليار دولار أمريكي عام 2021، أن ينمو إلى 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5٪ من عام 2022 إلى 2029.

وقد تمت دعوة "صحة" مؤخراً من قبل جمعية المستشفيات الكورية والوكالة الوطنية لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات في كوريا لحضور معرض "كي هوسبيتال 2022" في كوريا الجنوبية الذي أُقيم في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وفي هذه المناسبة، قال براندون سوه، الرئيس التنفيذي لشركة "لونيت": "دخلت شركتنا سوق الشرق الأوسط في أعقاب توقيعنا عقد توريد مع "روش" و"مايكروسوفت أزور" في مارس لتصدير تقنية Lunit INSIGHT MMG. ومن خلال هذا التعاون الواعد مع "صحة"، نتوقع المضيّ قدماً في توسيع أعمالنا في الشرق الأوسط."

من جانبها، قالت الدكتورة عفراء راشد سعيد النيادي، اختصاصية الأشعة في "صحة": "من خلال مذكرة التفاهم سنعمل مع شركة لونيت لطرح تقنية التصوير الطبي الكورية ذات المستوى العالمي والقائمة على الذكاء الاصطناعي أثناء تجارب إثبات المفهوم. وتأتي كل تلك الجهود في إطار التزامنا بتقديم خدمات طبية أفضل لمرضانا من خلال تحسين برنامج تحليل الصور الطبية في صحة."

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae

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