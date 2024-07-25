دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريساليون موبيليتي"، الشركة الأوروبية المتخصصة في مجال تصميم وتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي الآمنة والمستدامة، عن نية "إير شاتو"، أول وأكبر شركة خاصة لتشغيل الطائرات المروحية في دبي، لشراء عشرة من طائراتها الكهربائية "إنتجريتي"، ذات الإقلاع والهبوط العمودي، بهدف تعزيز خدمات النقل بالأجرة (التاكسي) الجوي في الإمارات العربية المتحدة.

وتشكل هذه الصفقة أول تعاون تجاري لشركة "كريساليون موبيليتي" في سوق الطيران الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، كما ترفع العدد الإجمالي لطلبات الشراء التي تلقتها الشركة إلى 125 طائرة كهربائية ذات إقلاع وهبوط عمودي. وتم الإعلان عن الشراكة بين الطرفين خلال مشاركتهما في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024. وتضع الشراكة أسس واعدة لمشاريع مستقبلية محتملة بين الشركتين في أوروبا.

المنشأة مخصصة لاستقبال وإدارة كل من طائرات الهليكوبتر والطائرات العمودية الهجينة، وتمتد على مساحة واسعة تقدر بـ 45,000 متر مربع في جنوب دبي.

جدير بالذكر، تتسع طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي "إنتجريتي"، لخمسة ركاب إلى جانب الطيّار، وهي مزودة بتقنية ’فلاي فري‘ التي توفر أعلى مستويات الكفاءة والتوازن والموثوقية والرشاقة العالية في الانعطاف والتحرك بجميع الاتجاهات، مما يجعلها مثالية لنقل الركاب والبضائع في المناطق الحضرية وبين المدن.

وبهذا الصدد، قال المدير العام لشركة "كريساليون موبيليتي"، مانويل هيريديا: "سعداء بشراكتنا مع ‘ إير شاتو‘ لتعزيز التزامهم بتطوير ابتكارات النقل الجوي المستدام لعملائهم في دولة الإمارات، ونتطلع بأن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاق قوية لنا في هذه المنطقة الاستراتيجية".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «إير شاتو» سمير محمد: " تتماشى الشراكة مع متطلبات استراتيجيات النقل الجوي المتقدم في المناطق الحضرية وضواحيها، حيث تساهم في تحسين النقل بين مختلف الأماكن، وتقليل الضغط على البنية التحتية الأرضية، كما تتكامل مع وسائل النقل الحالية التقليدية بما يقلل الازدحام ويعزز المضي نحو المستقبل المستدام الذي يتضمن مدن ذكية وصديقة للبيئة".

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا