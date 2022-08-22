توفر هذه الشراكة منصة "ديجيتال فرست" للبطاقات الافتراضية، والتي أنشئت باعتماد أحدث حلول التكنولوجيا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : شركة "فوو"، المزوّد الرائد في حلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات المختلفة، والحائزة على جوائز متعدّدة في مجال ابتكار الحلول التقنية، أبرمت شراكة مع "بايمنتولوجي"، المزوّد العالمي لخدمات تكنولوجيا الدفع. هذا الجمع بين التكنولوجيا الرائدة والخبرات العملية الفريدة، نتج عنه نظام متكامل لأوّل بطاقة رقمية افتراضية.

تساعد "منصة البطاقة الرقمية الافتراضية الأولى" في تحسين العرض الرقمي للشركات عبر القطاعات المختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بتجربة العميل. تقوم هذه المنصة المبتكرة بتقديم بطاقات افتراضية فورية وسهلة الاستخدام، يمكن استعمالها في إجراء معاملات التجارة الإلكترونية، أو الدفع عبر التطبيقات الذكية، بالتزامن مع الطلب المتزايد وغير المسبوق من قِبل العملاء في جميع أنحاء العالم، على الحلول الرقمية الآمنة والمريحة في المرحلة التي تلت تداعيات "جائحة كوفيد 19".

تساعد هذه الشراكة المؤسسات على التكيف مع السوق الحالية، وتلبية طلبات المستهلكين، من خلال تجربة شراء سلسة تتميّز بسهولة وسلاسة الإجراءات والإصدار الفوري للبطاقات الرقمية وإدارة الحسابات في الوقت الفعلي، وميزة الدفع الآمن عبر الإنترنت كما في المتاجر.

وفي هذا السياق، علّق غدي الريس، الشريك الإداري في "فوو" بالقول:"من خلال شراكتنا مع "بايمنتولوجي"، بات بإمكاننا اتخاذ خطوة مهمة في التوسع عالمياً، والانتشار بشكلٍ أكثر فاعليةً خارج منطقة الشرق الأوسط، وفي أسواق عالمية أكثر تنوعًا، مثل أفريقيا. نحن في "فوو" نتطلّع إلى عالمٍ يضمن للشركات منح عملائها رحلة رقمية سلسة، ونحن حاضرون لتحويل هذا الأمر واقعاً، من خلال شراكتنا مع "بايمنتولوجي".

يقوم دور" فوو" على توفير التكنولوجيا المالية التي تتطلّبها المنصة، كون الشركة متخصصة في الحلول الرقمية التي تولّت إنشاءها بالكامل، باستخدام منصة معيارية تهدف إلى توفير منتجات مخصصة بدقّة، من شأنها دفع التحول الرقمي قدماً. أما شركة "بايمنتولوجي" التي تمتلك حضوراً عالمياً لا مثيل له، فتتولّى مسؤولية عملية إصدار البطاقات، باستخدام نظامها الفريد القائم على منصة سحابية والتكنولوجيا المدعمة بالذكاء الاصطناعي. من خلال هذه الشراكة، يمكن لكلتا الشركتين تقديم حلولٍ متكاملة لتفعيل خدمات إصدار البطاقة الافتراضية في أيّ قطاع، مع ميزة إضافية تتمثل في القيام بذلك في وقتٍ سريع للغاية.

بدوره علّق روان بروير، الرئيس التنفيذي في "بايمنتولوجي" قائلاً: "نحن نؤمن بجعل الأمور أكثر سهولةً، وتحويلها واقعاً، وبالطريقة الصحيحة. ومن هذا المنطلق شكلت سهولة الإنفاق وتلقي الأموال لأيّ شخص في أيّ مكان في العالم محور اهتمامنا الرئيسي والدائم. لدينا فرق ميدانية يمتلك أفرادها خبرة عملية في 49 دولة عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا، وهذا يتناسب بشكلٍ رائع مع طموحات "فوو" الهادفة إلى تمكين المدفوعات الرقمية في الأسواق المتنوّعة. بفضل القدرة التكنولوجية الفائقة والبيانات الهائلة التي نمتلكها، نقوم بإنشاء أنظمة بيئية يكون العملاء محورها الأساسي، مع حلول "التوصيل والتشغيل" في أيّ منطقة، من خلال بطاقاتٍ مبتكرة يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم، ونحن نتطلّع لأن نكون جزءًا من التأثير الإيجابي الحقيقي الذي ستحدثه هذه الشراكة".

#بياناتشركات

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ملاحظات للمحررين:

"فوو" هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة، حائزة على جوائز متعددة في الابداع و التقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي. توفر "فوو" حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً، وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل "فوو" مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم. برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة "فوو" حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية، والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً.

"بايمنتولوجي" هي المزوّد العالمي لخدمات تكنولوجيا الدفع، مما يمنح البنوك والشركات المالية التكنولوجيا والفريق الخبرة لإصدار ومعالجة بطاقات ماستر كارد و فيزا و يونيون باي عبر 48 دولة (وما زال العدد يتزايد). بفضل أكثر من 24 عامًا من الخبرة ، فإن النظام الأساسي المتقدم و المبني على منصة سحابية، يوفر معالجة مشتركة ومخصصة ، وحضورًا عالميًا واسعًا ، وبيانات هائلة في الوقت الفعلي ، يميزهم عن غير شركات كرائد في المدفوعات.

"بايمنتولوجي" تعمل مع الشركات في أي نطاق وفي كل من الأسواق الناضجة والناشئة. لديهم خبراء مدفوعات يتمتعون بمعرفة عميقة بالسوق المحلية في 49 دولة و عبر 14 منطقة زمنية ، مما يضمن دعمًا عالميًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لمدة أكثر من 20 عامًا، تشارك "بايمنتولوجي" نجاحاتها مع الآخرين من خلال مبادرة تحسين الحياة التي تتمثل بفعل الخير في المجتمعات التي يعملون فيها كجزء أساسي مما يجعلهم ما هم عليه الآن.

للتواصل الإعلامي:

اليان شلهوب

global.com-eliane@jwi