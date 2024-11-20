دبي، الإمارات العربية المتحدة:عقدت ” فوو” ، الحائزة على جوائز في مجال تقديم حلول التكنولوجيا المالية ، شراكة مع " اي نوفيت" المعروفة سابقًا باسم إي كاردز ، المزود الرائد في مصر لحلول الدفع الرقمي المتطورة، لتعزيز مجموعة المنتجات والخدمات الحالية لشركة " اي نوفيت" .

تعد " اي نوفيت" شركة مستقلة تابعة لمجموعة إي فاينانس، وهي الشركة الرائدة في مصر في مجال إدارة الاستثمارات. تأسست في عام 2009 كقسم لخدمات البطاقات في مجموعة إي فاينانس، ومنذ ذلك الحين تطورت لتقديم حلول شاملة ومتكاملة للدفع الرقمي لمجموعة من العملاء، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية؛ الوزارات والجهات الحكومية؛ هيئات النقل؛ والمنظمات غير الحكومية.

مع إصدار أكثر من 55 مليون بطاقة حتى الآن، ومعالجة ملايين المعاملات سنويًا لبطاقات ميزا وفيزا وماستركارد ، تواصل "اي نوفيت" تعزيز مكانتها في طليعة نظام الدفع الرقمي في مصر.

تعاونت " اي نوفيت" بشكل استراتيجي مع ”فوو” لتعزيز محفظتها من خلال الاستفادة من خبرة ” فوو” الواسعة وخدماتها المتنوعة ونهجها المبتكر في تطوير المنتجات. تتيح منصة ” فوو” المعيارية، المبنية على مجموعة قابلة للتخصيص من الخدمات المصغرة، إمكانية تقديم منتجات البرمجيات كخدمة عبر نطاق واسع من الخدمات المالية – بدءًا من التسجيل الرقمي وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية – مع مستويات غير مسبوقة من المرونة والتطور والأمان.

من خلال هذه الشراكة، ستقدم " اي نوفيت" أيضًا بتقديم حلول التكنولوجيا المالية كخدمة. صممت هذه الحلول لمساعدة الشركات التقنية المالية على إطلاق وتوسيع عملياتها بسرعة وكفاءة. توفر تقنية ”فوو” المتقدمة لحلول لتكنولوجيا المالية كخدمة، والتي تأتي جاهزة للاستخدام، عملية تطوير مبسطة. هذا النهج يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لإطلاق منتجات التكنولوجيا المالية إلى السوق، مما يمكّن الشركات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ خلال أشهر بدلاً من سنوات. من خلال توفير منصة شاملة وقابلة للتوسع، تمكّن هذه الشراكة الشركات التقنية المالية في مصر من التركيز على الابتكار والنمو، مما يسرّع مسارها نحو النجاح في القطاع المالي الديناميكي في البلاد.

تتمتع الشركتان بالتزام قوي نحو تعزيز التحول الرقمي، سواء في مصر أو ضمن النظام البيئي للدفع. ستبني هذه الشراكة على النجاحات التي حققتها " اي نوفيت" حتى الآن، لتقديم حلول متكاملة وشاملة تلبي احتياجات عملائها بشكل كامل.

تشمل الشراكة المستمرة بين ”فوو” و" اي نوفيت" العديد من المشاريع البارزة، وأولها هو تقديم حل رقمي متكامل للجامعات في جميع أنحاء مصر. سيتم دمج هذا الحل مع نظام إدارة التعلم في كل جامعة، مما يتيح للطلاب إجراء مجموعة متنوعة من العمليات، مثل المدفوعات والتحقق من الهوية، من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام.

سيتم الإعلان عن مشاريع هامة أخرى في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق علّق غدي الريس، الشريك الإداري في شركة "فوو"، قائلاً: "في "فوو"، ، يعتبر الابتكار جزءًا أساسيًا من نهجنا. نحن فخورون بشراكتنا مع " اي نوفيت" ، الرائد الحقيقي في الصناعة، للمساهمة في التحول الرائع الذي يحدث في قطاع الخدمات المالية في مصر. بدعم من البنك المركزي المصري، نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية قوية تعزز من مكانة " اي نوفيت" كمركز رائد للابتكار، وتعزز أيضًا التحول الرقمي في جميع أنحاء مصر."

ومن جانبها، صرّحت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "اي نوفيت"، قائلةً: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع شركة "فوو". إن التعاون مع شركة رائدة في مجال الابتكار مثل "فوو" يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الحلول الرقمية المتطورة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. نحن على يقين بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة وتقدم فرصًا واسعة لعملائنا وعملائهم، من خلال تقديم حلول متكاملة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتنامية. بتضافر جهودنا مع خبرة "فوو" والتزامنا المشترك، نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الدفع الرقمي، مما يساهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي.."

حول فوو

فوو هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة، حائزة على جوائز متعددة في الابداع و التقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي. توفر فوو حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً، وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل فوو مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم. برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة فوو حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية، والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

حول اي نوفيت

" اي نوفيت" إحدى شركات مجموعة إي فاينانس ، هي رائدة في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية. مع سجل حافل بإصدار أكثر من 55 مليون بطاقة وتسهيل ملايين المعاملات اليومية، أثبتت " اي نوفيت" مكانتها كقائد موثوق في إصدار البطاقات وتخصيصها وإدارتها عبر أنظمة الدفع المختلفة.

تقدم بنيتنا التحتية الرقمية الشاملة وأدواتنا المتقدمة سرعة وأمان وراحة لا مثيل لها، مما يضمن تجربة سلسة وملائمة للعملاء.

كموفر معتمد بالكامل، تمكّن " اي نوفيت" الشركات من تحسين عمليات الدفع الخاصة بها واكتشاف كامل إمكانياتها. تعمل حلولنا على تبسيط العمليات الأساسية التي تدعم العصر الرقمي المدفوع بتطورات التكنولوجيا المالية.

تظل " اي نوفيت" ملتزمة بتقديم حلول الدفع الرقمية المصممة خصيصًا التي تعزز النمو والازدهار، مما يساعد الأفراد والمنظمات على تحقيق النجاح المالي في عالم متصل بشكل متزايد.

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