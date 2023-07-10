ستوفر الشراكة منصة بطاقة افتراضية و بطاقات فعلية تعتمد على أحدث حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: عقدت ” فوو” ، الحائزة على جوائز في مجال تقديم حلول التكنولوجيا المالية ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع ” انفينيوس “ للخدمات المالية المرخصة من بنك البحرين المركزي كمصدر و معالج لبطاقات الدفع و مقدم خدمات الدفع ومقرها البحرين. ستقدم الشركتان الرائدتان في السوق منصة إصدار بطاقات دفع مبتكرة من خلال الجمع بين التكنولوجيا والخبرة.

تم تصميم منصة اصدار البطاقات لتعزيز العروض الرقمية للشركات في مختلف الصناعات، مما يحسن تجربة العملاء النهائيين. تعمل المنصة عن طريق توفير بطاقات فورية افتراضية و فعلية سهلة الاستخدام يمكن استخدامها لعمليات التجارة الإلكترونية أو مدفوعات التطبيقات.

سيمكّن هذا التعاون بين ” فوو” ” انفينيوس” الشركات من التكيّف مع السوق وتلبية طلبات المستهلكين لحلول دفع آمنة ومريحة. وبهذا، يمكن للمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات التكنلوجيا المالية ، وتجار التجزئة الآن تبني قوة التكنولوجيا المالية لتزويد عملائهم بتجربة شراء سلسة. تتضمن المنصة عملية تسجيل سلسة وإصدار البطاقات فورية وإدارة البطاقات في الوقت الفعلي والمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت وداخل المتجر.

وفي هذا السياق علّق غدي الريس، الشريك الإداري في شركة "فوو"، قائلاً: "في عالم تزدهر فيه التكنولوجيا والابتكار، رفع المستهلكون في جميع أنحاء العالم توقعاتهم، مطالبين بتجارب سلسة عبر جميع نقاط الاتصال في حياتهم اليومية. من خلال هذه الشراكة ، سنعمل على تسريع وتيرة التقدم الرقمي من خلال تمكين عملائنا من إنشاء خدمات مالية غنية بالميزات للعملاء، من خلال حلول قابلة للتطوير. "

تتخصص ” فوو” في تطوير الحلول داخليًا باستخدام منصة معيارية تتكون من خدمات صغيرة ، لتوفير منتجات مخصصة للغاية تمكن من التحول الرقمي. ومن جهة ”إنفنيوس” ، فهي توفر الخدمات المصرفية من خلال تقنيات المعالجة المتكاملة والتراخيص التنظيمية وعضوية شبكة الدفع ، لتمكين شركات التكنولوجيا المالية والعلامات التجارية والمنصات الرقمية من تضمين الخدمات المالية في منتجاتها الخاصة. ستعمل الشركتان معًا على تقديم حل متكامل يشمل جميع العناصر اللازمة لتمكين خدمات إصدار البطاقات الافتراضية في أي صناعة. أصبحت عملية التكامل بسيطة من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الدمج ، مما يتيح وقتًا سريعًا للغاية للتسويق.

وأضاف أندرو سيمز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” انفينيوس”” قائلاً: "يمثل هذا التحالف الاستراتيجي استمرارًا لاستراتيجيتنا لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من تطوير منتجات الخدمات المالية الرقمية الخاصة بها بسرعة من خلال حل الخدمات المصرفية كخدمة. يستفيد نهج الشراكة من نقاط قوتنا المشتركة لتقديم حلول مبتكرة ومعالجة الفرص الجديدة، مما يمثل أوقاتًا مثيرة لعملائنا الحاليين والمحتملين، والصناعة ككل. "

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حول فوو

فوو هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة، حائزة على جوائز متعددة في الابداع و التقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي. توفر فوو حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً، وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل فوو مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم. برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة. تشمل المنتجات الرئيسية لشركة فوو حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية، والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

حول انفينيوس

تأسست شركة انفينيوس للخدمات المالية في عام 2014 ، وهي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB) كمزود خدمات ثانوية: مقدم خدمات الدفع ومعالج البطاقة. تعمل انفينيوس على تشغيل منصة متعددة الوظائف ، وتتوافق مع معايير الأمان والعمليات التجارية المتعددة ، وتعمل مع الأسماء الرائدة في صناعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية. تتمثل رؤيتها ورسالتها في مساعدة الشركات الرقمية على الازدهار وعملائها على الازدهار من خلال تمكين نمو التجارة الرقمية وتجارب الخدمات المالية الرقمية الفائقة باستخدام حلول تقنية مبتكرة وقوية ومتوافقة. انفينيوس هي شركة رقمية. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة https://www.infinios.com و https://nDigitalventures.com

للتواصل الإعلامي

اليان شلهوب

Eliane@jwi-global.com