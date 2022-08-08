وقعت شركة عدن للتطور العقاري عقد شراكة مع شركة إيركايرو للطيران بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركتين وتقديم الخدمات المميزة من خلال الفاعليات والمشاريع المزمع إقامتها بين الشركتين.

أوضح حسام نور مدير القطاع التجاري بشركة عدن للتطوير العقاري أن الشركة لديها خطة طموحة لتوسعة مشروعاتها خلال العام الحالي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وان الشراكة مع شركة ايركايرو هي خطوة على طريق تنفيذ هذه الخطة وسوف يتم الإعلان قريبا عن تفاصيل بعض مشروعات الشركة.

كما أفاد وأضاف أن مجلس إدارة الشركة يمتلك كفاءات تمتلك رؤية واضحة وخطط منضبطة مبنية على خبرة ممتدة منذ عام 1982 في أكثر من 12 دولة في 13 مجالا مختلفا وهو ما يؤهلها من تنفيذ مشاريعها وتسليمها قبل المواعيد المحددة بالإضافة إلى تحقيق أهدافها المتعلقة بتصدير العقار خارج مصر وذلك من خلال فروع الشركة الخارجية.

وقال السيد صلاح سمير قدري مدير القطاع التجاري لشركة آير كايرو أن الشركة تفتخر بتقديم خدمة مميزة منخفضة التكلفة لملايين المستخدمين وأنها تهدف إلى مضاعفة هذا العدد في المرحلة القادمة مع الحفاظ دائما على سياسة الشركة التي تعتمد على تقديم أفضل خدمة بسعر تنافسي لضمان راحة عملائها.

لافتا الى أن الشركة تنظم حاليا أكثر من 200 رحلة أسبوعيا تغطي بها دول الشرق الأوسط وأوروبا وهناك توجه لديها نحو زيادة عدد الرحلات التي تنظمها الشركة سواء في الأسواق الحالية أو عن طريق الخطط التوسعية للشركة والتي تهدف إلى فتح أسواق جديدة في دول غرب أفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة عدن للتطوير العقاري قامت في وقت سابق بتوقيع عقد رعاية مع جمعية بداية لدعم المشروعات التنموية وبالأخص التعليمية الموجودة بالجمعية وذلك لحرص الشركة على القيام بدورها المجتمعي الذي يعتبر واجبا وطنيا على جميع الشركات الوطنية.

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