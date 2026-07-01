أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة شوبا العقارية، الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وبنك أم القيوين الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول تمويل عقارية متميزة للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن المشاريع الفاخرة قيد الإنشاء التابعة للشركة في أنحاء دولة الإمارات.

تعكس هذه الشراكة الالتزام بدعم قطاع العقارات الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل تملك المنازل وتقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين العقاريين. ويستفيد العملاء المؤهلون الذين يشترون وحدات سكنية من مشاريع شوبا العقارية من أسعار فائدة تنافسية على الرهن العقاري، وشروط تمويل تفضيلية، وإجراءات تقديم مبسطة، بما يوفر لهم مزيدًا من الراحة والمرونة خلال رحلة شراء المنزل.

يجمع هذا التعاون بين السمعة المتميزة لشوبا العقارية في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة وعالية الجودة، والخدمات المصرفية المتطورة التي تركز على العملاء والخبرة الواسعة لبنك أم القيوين الوطني في مجال التمويل السكني، بما يُمكّن العملاء من اتخاذ قرارات عقارية مدروسة مدعومة بحلول مالية موثوقة ومرنة.

ويواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات تحقيق أداء قوي مدفوعًا بأسس اقتصادية متينة، وثقة المستثمرين، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي الطلب من المشترين المحليين والدوليين. ومع تزايد أهمية التمويل في دعم النمو المستدام للسوق العقاري، أصبحت الشراكات بين المؤسسات المالية الرائدة وشركات التطوير العقاري عاملًا أساسياً لتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل ودعم الاستثمارات على الأمد الطويل.

وقال السيد/ فرانسيس آلفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: "في شوبا العقارية، نلتزم بتوفير تجارب سكنية استثنائية مع الحرص على أن تكون رحلة تملّك المنازل أكثر سهولة ويسرًا. وتعكس شراكتنا مع بنك أم القيوين الوطني رؤية مشتركة تتمثل في تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال حلول متكاملة تُسهّل عملية شراء المنازل وتُمكّن المشترين من اتخاذ قرارات استثمارية موثوقة".

وأضاف: "مع استمرار نمو الطلب على المجتمعات السكنية عالية الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أصبحت إتاحة حلول تمويلية مرنة وموثوقة أكثر أهمية. ومن خلال الجمع بين الإرث العريق لشوبا العقارية في الحرفية والجودة والتركيز على العملاء، وخبرة بنك أم القيوين الوطني في التمويل العقاري السكني، فإننا نعزز تجربة العملاء بشكل عام وندعم نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات على الأمد الطويل. ونتطلع لتمكين المزيد من الأفراد والعائلات والمستثمرين من الاستفادة من نمط الحياة الاستثنائي الذي توفره مشاريعنا."

وقال السيد/ عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: "في بنك أم القيوين الوطني، نؤمن بأن التمويل المسؤول يُعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، ومن أكثر الوسائل فاعلية لدعم النمو المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات. وتعكس شراكتنا مع شوبا العقارية التزامنا بمساعدة الأفراد والعائلات على تحقيق أحلامهم في امتلاك المنزل، وتوفير حلول تمويل مرنة تُمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص التي يوفرها أحد أكثر الأسواق العقارية حيوية في العالم".

وأضاف: "نركز على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة تتيح لعملائنا اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع مطورين موثوقين مثل شوبا العقارية، نواصل توسيع نطاق حلولنا التمويلية التي تجمع بين السهولة والمرونة والقيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للنمو المستدام. كما تعزز هذه المذكرة استراتيجية بنك أم القيوين الوطني لبناء شراكات فاعلة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للعملاء والشركات والمجتمعات".

بموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء في المرحلة الأولى من الاستفادة من التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية ضمن المشروعين الرئيسيين الرائدين لشركة شوبا العقارية في إمارة أم القيوين، وهما جزيرة شوبا السينية ووسط مدينة أم القيوين | شوبا العقارية (داون تاون أم القيوين)، بالإضافة إلى مختلف المشاريع الأخرى التابعة لشركة شوبا العقارية في دولة الإمارات.

تُجسد تلك المشاريع الرائدة التزام شوبا العقارية طويل الأمد بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل إمارة أم القيوين من خلال تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومدروسة بعناية ترتقي بجودة الحياة وتجذب الاستثمارات وتدعم الطموحات الاقتصادية والعمرانية للإمارة.

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نبذة عن شوبا العقارية:

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير ستة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

عن بنك أم القيوين الوطني

تأسس بنك أم القيوين الوطني (NBQ) عام 1982، ويُعد أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الخزينة. ويتخذ البنك من إمارة أم القيوين مقراً رئيسياً له، ويحرص على دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال خدمات مصرفية تركز على العملاء، والابتكار الرقمي، والممارسات المصرفية المستدامة. ويواصل البنك تعزيز مكانته في السوق عبر الشراكات الاستراتيجية، والإدارة المالية الرشيدة، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال.