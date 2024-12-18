الشراكة تتضمن تركيب أول ورشة كبس مؤتمتة بالكامل من شركة "شولر" في "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" لدعم مستقبل التصنيع الذكي في المنطقة .

تقنية معدات الكبس المتطورة من "شولر" ستشكل العصب الأساسي لعمليات إنتاج السيارات الكهربائية لدى "سير"، لما توفره من كفاءة وقدرة إنتاجية عالية.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية والشركة المُصنِّعة لمعدّات التكنولوجيا الأصلية، شراكتها مع شركة "شولر"، لإنشاء منطقة كبس هياكل السيارات المؤتمتة بالكامل والأكثر تطوراً في العالم، وذلك ضمن "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

حيث يشتمل المجمع الصناعي على عدة مناطق تغطي جميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، والتي منها منطقة كبس أجزاء هياكل السيارات، ومنطقة بناء الهياكل الرئيسية، ومنطقة الطلاء ومنطقة تجميع السيارات. إضافةً إلى مناطق مخصصة للعمليات اللوجستية والتخزين، وإدارة وتدوير المخلفات، ونظام لمعالجة المياه، كما يحتوي المجمع على المرافق الإدارية ومضمار خاص لتجربة السيارات.

تعد هذه الشراكة مع "شولر" خطوة مهمة لبناء قطاع السيارات الكهربائية التي ستسهم في دفع مشهد التصنيع متسارع النمو. ويشكل انشاء منطقة كبس أجزاء هياكل السيارات " آخر الإنجازات التي تحققها "سير" في مسيرة تطوير المجمع، والذي يأتي بعد مضي أربعة أشهر فقط على رفع أول هيكل فولاذي في رحلة بناء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية".

وفي هذا السياق، قال جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "تلتزم ’سير‘ بإرساء معايير جديدة لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الضروري أن نستعد بأحدث التقنيات وفق أعلى المعايير على مستوى العالم لضمان الكفاءة والجودة والاستدامة، وهو ما تدعمه شراكتنا مع كبار الموردين العالميين مثل ’شولر‘، حيث تشكل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق رؤية ’سير‘ لقيادة مستقبل صناعة التنقل الكهربائي".

وفي هذا الإطار، قال مارتن دراش، الرئيس التنفيذي لشركة "شولر": "نحن سعداء بالتعاون مع ’سير‘ في هذا المشروع الرائد الذي تنفذه ’شولر‘ لأول مرة من خلال أتمتة العمليات بالكامل، بدءاً من مرحلة نقل الصفائح المعدنية الأولية إلى خط الكبس ووصولاً إلى مرحلة التعبئة التلقائية للأجزاء النهائية. ونفخر بالمساهمة في هذا المشروع وتوظيف خبراتنا وتقنياتنا لدعم نجاح شركة ’سير‘ والمملكة العربية السعودية ".

تمثل هذه الشراكة التاريخية مع "شولر" خطوة رائدة في مسار عملية التصنيع لشركة "سير"، حيث تلعب دورا رئيسياً في عمليات إنتاج السيارات الكهربائية لدى الشركة، مما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة للتصنيع الذكي في المنطقة.

تعد منطقة كبس أجزاء هياكل السيارات التي تتضمن خطي كبس متكاملة، ووحدة كبس تجريبية، إلى جانب خط قص الصفائح المعدنية باستخدام الليزر أحد أهم ركائز إنتاج السيارات، حيث يتم فيها تحويل الصفائح المعدنية المقصوصة بدقة عالية إلى الأجزاء الهيكلية للسيارة، بما في ذلك الهياكل الجانبية والأبواب وأغطية المحركات. وتتمتع المكابس المتطورة وخطوط القص بالليزر من "شولر" بقدرة إنتاجية تصل إلى 64 قطعة في الدقيقة. وبشكل عام، تمتاز هذه الخطوط بمعدلات توافر ومرونة وإنتاجية عالية، حيث تعتمد تطبيقات قائمة على تكنولوجيا السحابة، بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض للطاقة الذي يسهم في زيادة كفاءة الطاقة والاستدامة.

نبذة عن شركة "سير"

يذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "فوكسكون"، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022 بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات "فوكسكون" و"بي أم دبليو"، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة "شولر"

هي أحد شركات مجموعة "أندريتز" العالمية، والمتخصصة في التقنيات الصناعية، وتُقدّم حلولًا متقدمة ومتخصصة في قطاع تشكيل المعادن، تشمل خدماتها المكابس المتصلة بالإنترنت، وتخطيط ورش الكبس، بالإضافة إلى توفير حلول الأتمتة، والقوالب التشغيلية، وإدارة العمليات بكفاءة عالية.

وفي قطاع إنتاج البطاريات بمصانع الجيجا، توفّر "شولر" المعدات والخدمات اللازمة لعمليات تجميع الخلايا وتشكيلها، بالإضافة لاعتمادها على منصة "ميتريس" الرقمية التابعة لمجموعة "أندريتز"؛ لتقديم حلول رقمية مبتكرة تُطور التكنولوجيا باستمرار بهدف تحسين الإنتاجية والتوافر التشغيلي للخطوط.

تخدم "شولر" قاعدة عملاء واسعة، تشمل كبرى شركات تصنيع السيارات ومورديها، إلى جانب الشركات العاملة في قطاعات الحدادة، الأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية. كما تُستخدم مكابس "شولر" في سك العملات لأكثر من 180 دولة حول العالم.

تأسست شركة "شولر" عام 1839، ويقع مقرها الرئيسي في غوبينغن، ألمانيا. وتضم الشركة نحو 5000 موظف يعملون في مواقع الإنتاج المنتشرة في أوروبا والصين والأمريكيتين، بالإضافة إلى شركات خدمات في أكثر من 40 دولة. www.schulergroup.com

-انتهى –

#بياناتشركات