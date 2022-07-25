· "سيتي" تطلق حلين جديدين للودائع المستدامة في سوق أبوظبي العالمي

· شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصبح أول عميل يودع أموالاً باستخدام حل الوديعة المستدامة من "سيتي" في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي: أصبحت شركة الاتحاد للطيران أول عميل يتبنّى حل الوديعة المستدامة من مجموعة “سيتي” المصرفية في سوق أبوظبي العالمي. ومن شأن حلول الودائع التي طرحتها "سيتي" مؤخراً أن تدعم جهود شركة الطيران في استثمار الأموال الفائضة كجزء من أجندة الاستدامة الخاصة بها.

وستتمكّن شركة الاتحاد للطيران من الاستفادة من حلّي الودائع الجديدين من "سيتي"، وهما، حل الوديعة المستدامة لأجل والودائع المستدامة متوسطة أجل الاستحقاق، اللذين يوفران عوائد تنافسية ويستندان إلى أطر السندات الخضراء والاجتماعية، وهو ما يدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلّقت إليسار فرح أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لـ "سيتي" في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجموعة "سيتي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول، "من دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران لتصبح أول عميل لدينا يودع الأموال باستخدام حل الودائع المستدامة من "سيتي" في سوق أبوظبي العالمي، وتستكشف طرقاً جديدة ومبتكرة لدعم أهداف الاستدامة. وتعكس مجموعتنا الجديدة من حلول الودائع التزام قيادة "سيتي" الراسخ بمساعدة عملائنا على تحسين مؤشرات الأداء الرئيسي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أقسام الخزينة لديها من خلال تبني مجموعة من الحلول المستدامة."

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة الاتحاد للطيران، "تلتزم شركة الاتحاد للطيران بالاستدامة على امتداد أعمالها، بدءاً من إزالة الانبعاثات الكربونية من عملياتنا من خلال برامجنا «غرينلاينر» للاستدامة و"استدامة 50"، وصولاً إلى إطلاق مبادرة "غابة الاتحاد لأشجار القرم"، ومكافأة ضيوفنا من خلال برنامج الولاء "خيارات واعية". كما يبحث فريق الشؤون المالية لدينا باستمرار عن فرص لتطوير حلول تمويل مستدامة ومبتكرة، ونحن فخورون للغاية بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي و"سيتي بنك" في إطار هذه المبادرة."

سيتم تخصيص الأموال المستثمرة في الودائع لتمويل أو إعادة تمويل الأصول في محفظة مشاريع التمويل الأخضر و/أو التمويل الاجتماعي المؤهلة. ويرتكز هذا التخصيص إلى المعايير المنصوص عليها في إطار سيتي للسندات الخضراء، وإطار التمويل الاجتماعي وإطار السندات الاجتماعية للسكن الميسور التكلفة.

من جهته صرح دانيال ترومانز، أمين الخزينة لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول، "بصفتنا شركة رائدة في تمويل الطيران المستدام، يسعدنا أن نكون أول شركة تقوم بإيداع الأموال في الودائع المستدامة لدى "سيتي" في سوق أبوظبي العالمي. وتعد هذه الحلول الأحدث من بين العديد من حلول التمويل المستدام التي قمنا بتطبيقها على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وتشكل كذلك دليلاً آخر واضحاً على التزامنا بالاستدامة ".

وقالت فاني راو، رئيسة خدمات إدارة السيولة لـ "سيتي" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "من دواعي سرورنا أن نطبّق حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المبتكرة بفرعنا الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي. واستناداً إلى أطرنا القوية، تعتزم "سيتي" تمويل أو إعادة تمويل المشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وجودة المياه، فضلاً عن المشاريع ذات التأثير الاجتماعي، مثل توسيع نطاق الوصول إلى المجتمعات منخفضة الدخل في الأسواق الناشئة والسكن الميسور التكلفة وغيرها. نحن سعداء بأن تكون شركة الاتحاد للطيران أول عميل لنا يبرم شراكة معنا في هذه الرحلة المهمة ".

تتوافق أطر عمل "سيتي" مع مبادئ السندات الخضراء والسندات الاجتماعية الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق المال، وقد تم تقييمها من قبل شركة مستقلة رائدة في مجال أبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتصنيفات، والتحليلات.

على مدى السنوات القليلة الماضية، جمعت شركة الاتحاد للطيران 1.2 مليار دولار أمريكي في أول قرض مرتبط بالاستدامة ومخصص لبلورة أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال الطيران العالمي. جاء ذلك في أعقاب إصدار صكوك التحول الأولى من نوعها المرتبطة بالاستدامة في عام 2020 وقرض مرتبط بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في عام 2019.

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حول الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، وهي شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم. تُسيّر شركة الاتحاد، من مقرها في أبوظبي، رحلات إلى مختلف وجهات المسافرين والبضائع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتوفر شبكة الاتحاد للطيران، إلى جانب شركات الطيران الشريكة بالرمز، إمكانية الوصول إلى مئات الوجهات الدولية. وفي السنوات الأخيرة، حصلت شركة الاتحاد على العديد من الجوائز تقديرًا لخدماتها ومنتجاتها الفائقة، وعروض الشحن، وبرنامج الولاء، والعديد من المزايا الأخرى. وتشتهر شركة الاتحاد بكونها إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم فيما يخص الاستجابة لمكافحة فيروس كوفيد-19 حيث كانت أول شركة طيران في العالم تقوم بتطعيم طاقمها بالكامل. وتؤمن الاتحاد للطيران بأن معالجة أزمة المناخ تمثل أهم الأولويات في عصرنا الحالي، وتعمل الشركة بقوة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية الكبرى في مجال الطيران والشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، على إيجاد صناعة طيران خالية من الكربون. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني etihad.com

حول حلول الخزينة والتجارة من "سيتي"

تشكل حلول الخزينة والتجارة من "سيتي" قوة دافعة تساعد عملاءنا على تحقيق النجاح من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المبتكرة لإدارة النقد والتمويل التجاري والمصممة خصيصاً للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء العالم. وبدورها، تواصل حلول الخزينة والتجارة في "سيتي" دورها الريادي في مجال تقديم مجموعة شاملة من حلول إدارة الخزينة والتجارة والسيولة المدعومة بالتكنولوجيا الرقمية في القطاع، وذلك استناداً إلى امتلاكها أكبر شبكة في القطاع من حيث عدد تراخيص مزاولة الخدمات المصرفية في أكثر من 90 دولة ومنصة تقنية موحدة عالمياً.

حول مجموعة سيتي المصرفية

تعد "سيتي" من احد الشركاء المصرفيين الاستراتيجيين للمؤسسات التي تتطلب عملياتها احتياجات عبر الحدود، وهي رائدة عالميا في مجال ادارة الثروات كما تاتي في الصدارة من حيث تقديم الخدمات المصرفية الشخصية في سوقها المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية. تزاول سيتي عملياتها في اكثر من ١٦٠ دولة وسلطة قضائية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للشركات والهيئات الحكومية والمستثمرين والمؤسسات والأفراد

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