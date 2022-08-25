بطاقات الهدايا من "زمزم" تتيح لعملاء "ميريت" التخطيط بسهولة لرحلات العمرة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت "زمزم.كوم" Zamzam.com، المنصة الرقمية الخاصة بتسهيل خدمات العمرة في المنطقة، شراكة استراتيجية مع شركة "ميريت إنسنتفز"، ضمن مساعي المنصة الرامية للوفاء بالتزامها تجاه عملائها وتحقيق وعدها لهم بأن ينعموا بعمرة ميسّرة. وأصبح بإمكان عملاء "ميريت" من المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي تمكين المتعاملين معهم في إطار هذا التعاون من استرداد نقاط الولاء الخاصة بهم مقابل بطاقات الهدايا من "زمزم"، ما يتيح أمام جميع العملاء فرصة إهداء من يحبّون رحلة لأداء مناسك العمرة أو تخطيطها لأنفسهم.

وبإمكان المستخدمين المسجّلين في "ميريت" أن يحصلوا مقابل نقاط الولاء على بطاقة الهدايا من "زمزم" التي تمكّنهم من التخطيط لرحلات العمرة والحجّ بسهولة ويُسر. كذلك، يمكن للعملاء استبدال نقاط الولاء على موقع Zamzam.com، حيث يمكنهم التخطيط لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة أو زيارة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، أكّد عمر سراج أكبر، الرئيس التفيذي لمنصة زمزم.كوم، أهميّة إتاحة السهولة والسلاسة في التخطيط والحجز لأداء مناسك العمرة، مشيرًا إلى أن المنصة تشكّل بوابة للتخطيط الفعّال للعمرة، وأنها مصممة لمساعدة العملاء على الاستمتاع بتجربة سلسة في التخطيط والحجز. وقال: "يحقق تحالفنا مع "ميريت إنسنتفز" هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسعة شبكتنا وإتاحة أداء العمرة أمام قطاع عريض من المسلمين، كما نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تيسير العمرة أمام الراغبين بأدائها أو إهدائها للغير في المنطقة وخارجها".

من جانبها، قالت جولي باربييه-ليبلان الرئيس التنفيذي لشركة "ميريت إنسنتفز"، إن تركيز شركتها ينصبّ على تقديم أفضل التقنيات والاستراتيجيات التي تُثري التفاعل بين العملاء والموظفين، والقائمة على أفكار مبتكرة جديدة، موضحة بأن "هدفنا الرئيس يتمثّل في إتاحة حرية الاختيار للملايين من أعضاء برامج الولاء التي نقدّمها وتخصيص خيارات الاسترداد التي تناسب تفضيلاتهم الشخصية أو الثقافية أو الدينية". وأضافت: "تهدف الشراكة مع منصة "زمزم.كوم" إلى منح المسلمين في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم فرصة استرداد نقاط الولاء من "ميريت" مقابل باقات العمرة، وذلك ضمن استراتيجيتنا للابتكار".

وتدير "ميريت إنسنتفز" شبكة من برامج الولاء والمكافآت تضم 5,000 علامة تجارية شريكة في أكثر من 100 دولة، تشتمل على أكثر من 8,500 من متاجر التجزئة والمحلات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، ما يجعلها وفيّة بوعدها المتمثل بـ "التفكير عالميًا والعمل محليًا". وللشركة حضور في المملكة العربية السعودية منذ العام 2019، ولها مكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وفي بريطانيا والكويت ومصر وسنغافورة وباكستان.

وأوضح ثامر باميه نائب رئيس الشراكات للمملكة العربية السعودية في "ميريت إنسنتفز"، إن البنوك الرائدة وبرامج "ميريت" الأخرى التي تستخدم خدمة "أسواق الشركات" من "ميريت إنسنتفز"، سوف تمكّن عملائها من استبدال نقاط الولاء الخاصة بهم ببطاقات هدايا زمزم من الفئات التي يختارونها، ومكافأة ولاء عملائها.

هذا، ويسمح موقع "زمزم.كوم" للراغبين بأداء العمرة بإكمال التخطيط والحجز للعمرة، بما يشمل اختيار باقات العمرة المناسبة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران والمساعدة في الحصول على التأشيرة، والترتيبات للخدمات الأرضية، وغيرها من الخدمات.

وتكرّس زمزم جهودها وخدماتها الحصرية لخلق تجارب شاملة للمعتمرين من شأنها جعل مناسك العمرة تجربة جديرة بالاهتمام.

يمكن زيارة الموقع www.zamzam.com لمعرفة المزيد عن منصة "زمزم.كوم"، كما يمكن زيارة www.meritincentives.com لمعرفة المزيد عن "ميريت إنسنتفز".

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