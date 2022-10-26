رأس الخيمة: وقّعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة مع شركة "مامو" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ترمي الاتفاقية إلى تزويد مجتمع أعمال راكز بأحدث حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مما يوفر لهم السهولة والراحة التامة في إدارة معاملاتهم المالية وأثناء وبيع منتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت.

وفي إطار هذه الشراكة، تخطط راكز ومامو لتنظيم سلسلة من الورشات الافتراضية تهدف إلى طرح الحلول الرقمية التي تقدمها "مامو باي" للشركات العاملة لدى راكز وتقديم كل الدعم الذي يحتاجه مجتمع الأعمال في راكز.

وبهذه المناسبة قال السيد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا التعاون مع شركة "مامو" لتقديم أحدث حلول الدفع عبر الانترنت لعملائنا والمتمثلة في خدمة "مامو باي" المبتكرة والتي تسمح لهم بإدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا المتواصلة لدعم عملائنا في رحلة أعمالهم براكز بتوفير منصات رقمية جديدة تُحسن من كفاءة العمليات التجارية."

وأضاف جلّاد : "تُعد هذه الخطوة جزءاً من خططنا لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير مختلف أنواع الدعم لعملائنا في مسيرتهم نحو النمو والازدهار."

وتعبيراً عن سعادته بهذه الشراكة، قال السيد عماد غراز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مامو: "يُشرفنا عقد هذه الشراكة مع راكز، ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة حكومية تحرص على دعم الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إتاحة كافة الأدوات الرقمية الضرورية لنجاح هذه الأعمال في وسط اقتصادي يشهد العديد من التغيرات. ويكمن الدور الذي تلعبه حزمة منتجات "مامو باي" في تبسيط عمليات الدفع وجعلها أكثر سرعة وسهولة من حيث الاستخدام بالإضافة إلى تزويد جميع الشركات في الدولة بشتى أنواع الدعم الذي يتطلبونه ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم بكل أريحية."

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن "مامو": تعمل شركة "مامو" في مجال التكنولوجيا المالية وتتمتع بالشفافية والشمولية، حيث تم تأسيسها لتسهيل حياة الأفراد. وتمتلك "مامو" حل "مامو باي" المبتكر وهو عبارة عن منصة سريعة وآمنة تضع الأفراد بعين الاعتبار وتم إنشاؤها بشكل مشترك من أجل تبسيط مدفوعاتهم الشخصية ومعاملاتهم التجارية التي يتم التداول بها بشكل يومي. كما تهدف "مامو" إلى تسريع وتيرة المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتخاذها للثقة وسهولة الوصول والشفافية كأولوية على رأس جدول أعمالها وفقاً لمبادئ الشمولية والثقافة المالية المعمول بهما لدى المجتمعات التي تمتلك تنوع اقتصادي. كما تتمثل رؤية "مامو" في تبسيط الدفعات والتحويلات والمعاملات اليومية مع تحقيق الاستقلال المالي لجميع الأفراد وذلك عن طريق تزويدهم بمنتجات ذات أفكار واستراتيجيات مالية تتمتع بالبساطة والسرعة والسهولة من حيث الاستخدام.