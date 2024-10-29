رأس الخيمة: أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مصرف رويا والذي يُعد أول مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية حلولًا مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح لعملاء راكز الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجاتهم المالية وفقاً لمبادئ الشريعة.

يوفر رويا منصة رقمية للخدمات المالية الإسلامية، تتيح للمستخدمين فتح وإدارة حساباتهم المصرفية التجارية بسهولة عبر تطبيق مبتكر يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا التعاون سيتمكن عملاء راكز من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مرنة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالدرهم الإماراتي، دون رسوم خفية أو متطلبات حد أدنى للرصيد، مما يعكس التزام راكز بتوفير حلول تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.

قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نحن سعداء بالشراكة مع مصرف رويا الإسلامي لتوسيع نطاق الحلول المصرفية المتاحة لمجتمع الأعمال لدينا. تُعد هذه الشراكة ذات قيمة خاصة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية إسلامية تتماشى مع مبادئهم. ومن خلال تطبيق رويا المبتكر، نوفر وصولاً أسهل إلى خيارات مصرفية مخصصة تدعم كفاءة ونمو الأعمال داخل راكز".

ومن جهته، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع راكز والتي تجسد التزامنا بتمكين المجتمع من خلال دعم نمو الأعمال. ومن خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في راكز، نهدف إلى المساهمة في إثراء البيئة التجارية النابضة في المنطقة، وتعزيز بيئة عمل شاملة ومزدهرة للجميع."

وإلى جانب تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها راكز من خلال شراكتها مع مصرف رويا، تواصل المنطقة الاقتصادية دعمها المستمر لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها عبر حلول مصممة خصيصاً لتواكب احتياجاتهم، وتقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن رويا

تأسس مصرف رويا المحلي الإسلامي ذ م م في 2024 ويقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان. ويجمع المصرف بين التكنولوجيا المبتكرة ومبادئ المصارف الإسلامية الراسخة والمصممة لتلبية متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء. وتم ترخيص رويا من قِبل مصرف الإمارات المركزي كمصرف متخصص يقدم تجربة مصرفية رقمية سلسة مبنية على مستويات الأمان والتصميم الحديث المستوحى من أركان العدالة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية. ويقدم رويا الخدمات المجتمعية ويدعم الأسر وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة عن طريق فروعه التي تعمل كمراكز لتوفير التعليم والدعم.

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