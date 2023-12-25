رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) شراكة مع البنك التجاري الدولي مؤخراً تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية لعملاء راكز. ويرمي هذا التعاون إلى تعزيز الشمول المالي وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية وإتاحتها بمتناول الجميع.

وسيدعم البنك التجاري الدولي بموجب هذه الشراكة عملاء راكز من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس أعمالهم بما في ذلك فتح حساباتهم المصرفية. كما أعلن البنك عن تخصيص موارد لضمان حصول عملاء راكز على تجربة سلسلة وعالية الكفاءة لفتح حساباتهم.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا إبرام مثل هذه الشراكة المميزة مع البنك التجاري الدولي بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى إثراء رحلة أعمال عملائنا. كما نهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات وإتمامها على وجه السرعة، حيث يُعد إدراج البنك التجاري الدولي ضمن قائمة شركائنا الاستراتيجيين المتنامية بمثابة خطوة ممتازة تساعدنا على بلوغ أهدافنا. وسنعمل أيضاً على طرح المزيد من المبادرات المماثلة والتي تصب في مصلحة عملائنا".

وسيعمل كل من راكز والبنك التجاري الدولي على بحث مجالات تعاون مشتركة تشمل عمليات الدمج لتقديم الدعم على النحو الذي يخدم مصالح عملائهما ومن أجل تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

ومن جانبه، أعرب البنك التجاري الدولي عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تُعد هذه خطوة إيجابية تجاه تعزيز التزام البنك بالتميّز في مجال تجربة المتعاملين. كما أبدى البنك اهتماماً بالغاً بتعزيز هذه الشراكة على نطاق أوسع نظراً لتماشيها مع التزامه بالتحسين المستمر لرحلة أعمال عملائهم الشاملة.

ومن جهته، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي تعقيباً على هذه الشراكة الاستراتيجية: "يسرنا التعاون مع راكز ونثمن لهم إتاحة هذه الفرصة لتقديم المزيد من الدعم لعملائنا بشكل أفضل. كما يُعد إلتزامنا بتوفير تجربة متعاملين تلبي متطلبات كل عميل على حدة بشكل سلس وفعال جزءاً مهماً من مهمتنا. كما نتطلع إلى تقديم المزيد من المبادرات المماثلة التي تعود على عملائنا بالنفع وتساهم في تطوير بيئة عمل محفزة على الازدهار".

تثبت هذه الشراكة مدى التزام راكز بتوفير بيئة عمل داعمة لنمو الأعمال عن طريق تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين الشاملة. كما يلعب هذا التعاون دوراً في تمكين راكز للشركات وروّاد الأعمال لمساعدتهم على الازدهار ضمن المشهد الاقتصادي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الوقت الراهن.

#بياناتشركات

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن البنك التجاري الدولي:

يقع المقر الرئيسي لبنك التجاري الدولي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو متخصص في مجال الشركات والتجزئة والأعمال المصرفية الإسلامية النامية. تأسس فرع البنك في إمارة رأس الخيمة عام 1991.

أَسهم البنك التجاري الدولي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصنفتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتقييم BBB+ بنظرة مستقبلية مستقرة. ويتم تنظيم البنك التجاري الدولي من قِبل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ينتمي أغلبية المساهمين في البنك المركزي الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية علاوة على تزويد حلول مالية مصممة حسب الطلب في مجال الخدمات المصرفية والإسلامية للشركات والأفراد. وتتراوح خدمات البنك بدايةً من الإقراض والخدمات التجارية وإدارة النقد ووصولاً إلى تزويد الحلول المتعلقة بالخزينة المالية وخدمات الحسابات الشخصية وبطاقات الائتمان.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع السيد توفيق عثمان على toufik.osman@cbi.ae