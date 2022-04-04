دبي،الإمارات العربية المتحدة: أبرم قسم حلول الموارد البشرية والتوظيف في شركة دلسكو التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية توظيف مع شركة تارجت للتوظيف وحلول الموارد البشرية (تارجت للموارد البشرية)، إحدى أكبر شركات الموارد البشرية في مصر، لتسهيل إيجاد وظائف الباحثين عن فرص عمل في المنطقة.

وتعد شركة دلسكو واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التوظيف الخارجية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تستحوذ شركة تارجت للموارد البشرية على أكثر من 50٪ من سوق توظيف الموارد البشرية في مصر. وبموجب الاتفاقية، ستكون الشركتان قادرتين على تقديم خدمات توظيف الموارد البشرية بالإنابة عن بعضهما بعضاً في بلديهما.

وتتيح هذه الاتفاقية فوائد جمة لكل من الشركتين، وكذلك للباحثين عن فرص عمل، بما في ذلك تمكين الشركات من ترسيخ وجودها في الأسواق غير المستغلة، ما يسمح بتوفير خدمات التوظيف الخارجية عبر المناطق الجغرافية وتبادل الرؤى والخبرات حول اتجاهات البحث عن فرص عمل في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم حلول الموارد البشرية والتوظيف الدائم في شركة دلسكو: "تعزز شراكتنا مع شركة تارجت للموارد البشرية استراتيجيتنا للتوسع الدولي وتزويد العملاء بمجموعة متنوعة من حلول التوظيف الملاءمة التي تلبي متطلباتهم على أفضل وجه. ونعتقد أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لكلا الطرفين لتوسيع نطاقهما، وتعد خطوة قوية أخرى نحو تعزيز العلاقات وبناء شبكة قوية من الشركاء".

من ناحيته، قال محمد الدروي، الرئيس التنفيذي في شركة تارجت للموارد البشرية: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع شركة دلسكو والاستفادة من خبراتها في هذا المجال. ونظراً لوجود مجموعة من الأهداف المشتركة، ستسعى كلا الشركتين إلى تحقيق أفضل النتائج وتقديم حلول مُصممة خصيصاً إلى عملائهما من خلال عروض التعاون القادمة. وستمهد هذه الشراكة الطريق وتُتيح سُبل إيجاد حلول استراتيجية وشاملة لعملائنا".

ستستخدم الشركتان خبراتهما المشتركة وعروض الموارد البشرية المتنوعة لتقديم حلول شاملة لإدارة شؤون الموظفين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

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ميشلين مكاري

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