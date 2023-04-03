الشراكة تقدم فوائد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمستهلكي الطاقة لأول مرة في منطقة الخليج

دبي، الامارات العربية المتحدة - وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، اتفاقية شراكة مع "بيدجلي" لتعزيز مسيرة الطاقة النظيفة من خلال تمكين هيئات الكهرباء والمستهلكين من اتخاذ قرارات استهلاك الطاقة القائمة على البيانات.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي في شركة مورو و"أبهاي غوبتا"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بيدجلي". وتهدف الاتفاقية إلى توفير الجيل التالي من حلول التفاعل مع المستهلكين من خلال تحليل البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من بيانات العدادات الذكية ومنصة "بيدجلي" UtilityAI™ Platform المتقدمة، ستتمكن مورو من تقديم رؤى قيّمة عن الاستهلاك الفردي لمتعامليها لتعزيز فهمهم لتأثير استهلاك الطاقة على فواتير الكهرباء بشكل أفضل. كما ستعمل شراكة مورو مع "بيدجلي" على تعزيز العمليات التي تعتمد على البيانات لدعم كفاءة الطاقة وإدارة شبكة الكهرباء بشكل فعَّال.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي في شركة "مورو": "مع التوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وارتفاع تكلفة انتاجها، فإن تمكين مستخدمي الطاقة من معرفة سلوكهم الاستهلاكي الفردي أصبح أمراً ضرورياً. وأثبتت "بيدجلي" عن خبرة متميزة في تحسين إشراك المتعاملين من خلال الذكاء الاصطناعي حول العالم. ويسعدنا أن نكون أحد شركائهم الاستراتيجيين لتقديم هذه التقنية الرائدة إلى جمهور واسع من المستخدمين في الشرق الأوسط".

ومن خلال قاعدة شركاء تصل الى 50 شركة عالمية لبيع الطاقة بالتجزئة وهيئات توفير الكهرباء، تقوم تحليلات البيانات من شركة "بيدجلي" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بتقديم تقارير سهلة الفهم عن الطاقة المنزلية، وبيانات استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى نصائح مخصصة لترشيد استهلاك الطاقة لأكثر من 30 مليون منزل وشركة. وإلى جانب ذلك، ونظراً للأحمال الزائدة مثل انتشار السيارات الكهربائية فإن منصة "يوتيلتي أيه أي" UtilityAI من "بيدجلي" الحائزة على براءة اختراع تساعد هيئات توفير الكهرباء وشركات الطاقة على استخدام أنماط السلوك القائمة على البيانات للتخطيط الفعَّال والاستباقي لتغييرات الطلب عبر شبكتهم ومن خلال استخدام بيانات المتعاملين الكاملة بدلاً عن أخذ العينات أو الاستطلاعات. كما تساعد "بيدجلي" على اتخاذ القرارات الذكية التي تساهم في تحسين إدارة الطاقة بشكل كبير لكل من مزودي الطاقة وقاعدة متعامليهم.

من جانبه، قال "غوتام اغاروال"، كبير مسؤولي الايرادات في "بيدجلي": "إننا نشيد بشركة مورو من منطلق موقعها كشركة رائدة في مجال الابتكار والتي تحرص على توفير تجارب استثنائية لعملائها. ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة وباستخدام العدادات الذكية، تساعد حلول "بيدجلي" في توفير الطاقة والتكلفة، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان مستقبل مستدام".

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نبذة عن شركة بيدجلي:

تعتبر "بيدجلي" شركة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تسريع مستقبل الطاقة النظيفة من خلال دعم وتمكين شركات الطاقة والمستهلكين من اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بالطاقة والتي تعتمد على البيانات. ومن منطلق كونها مدعومة بتقنيات متميزة، تعمل " منصة "يوتيلتي أيه أي" UtilityAI™ من "بيدجلي" على تحويل بيانات العملاء مثل استهلاك الطاقة وبيانات السكان والتفاعلات إلى تقارير دقيقة بشأن استهلاكهم للطاقة. وتقوم المنصة باستخدام هذه البيانات في تمكين العميل من خلال تقديم توصيات مخصصة بناءً على أسلوب حياتهم وطريقة استخدامهم للطاقة، والانماط السلوكية وميولهم الشرائية وغيرها. وتقوم "بيدجلي" بتطوير ابتكار العدادات الذكية من خلال حلول تعتمد البيانات للطاقة الكهروضوئية الشمسية، واكتشاف المركبات الكهربائية وتحويل الحمل السلوكي للمركبات الكهربائية والشحن المدار وسرقة الطاقة، والتنبؤ بالأحمال على المدى القصير، وتحليلات الشبكة وتصاميم معدل شروط الاستخدام. كما توفر تحليلات الطاقة الخاصة بـ "يوتيلتي أيه أي" (UtilityAI™) رؤى معمقة في عملية التوليد للتنبؤ بحمولة الذروة وتخطيط الشبكة وتقديم توصيات خاصة بالمنتجات والخدمات القيمة. ومع جذورها التي تعود إلى وادي السيليكون، تمتلك "بيدجلي" أكثر من 17 براءة اختراع في مجال الطاقة، و75 مليون دولار أمريكي في التمويل، كما تحتفظ بأكثر من 30 من العلماء المتخصصين في مجال البيانات. كما أنها تقدم خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي للمرافق التجارية والسكنية في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.bidgely.com أو المدونة bidgely.com/blog.

نبذة عن شركة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة مورو، إحدى شركات ديوا الرقمية، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة مورو مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية. وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. توفر شركة مورو قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

للاتصال:

Christine Bennett

cbennett@bidgely.com