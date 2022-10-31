الشارقة، الإمارات العربية المتحدة- أعلن "بنك الإستثمار " و"بريد الإمارات" إبرام شراكة لتوفير تجربة سلسة لعملاء البنك من خلال تعزيز خدمات التوصيل التي يقدمها البنك. وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار؛ وبيتر سومرس، المدير التنفيذي لـ "بريد الإمارات" وذلك في المقر الرئيسي للبنك في أكتوبر 2022. وستتيح الشراكة لبنك الإستثمار تقديم خدمات متنوعة ومرنة لعملائه من خلال بريد الإمارات.

وستركز الشراكة على خدمة العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال اتساع نطاق شبكة بريد الإمارات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين مستويات رضا العملاء من خلال تسريع عمليات تسليم المنتجات المصرفية مثل دفاتر الشيكات وبطاقات الخصم والائتمان.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال أحمد محمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "يسعدنا العمل مع "بريد الإمارات" لتوفير حلول أكثر أمانا وسرعة وشمولاً لتسليم البريد لعملائنا، وهي السمة الرئيسية لخدماتها. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا تجاه عملائنا لتحسين تجربة العملاء الشاملة من خلال تقديم خدمات تتميز بالبساطة وتوفير الراحة".

وأضاف أبو عيده: "خلال العقود الماضية، أطلق "بريد الإمارات"، المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات البريد السريع في دولة الإمارات، العديد من خدمات الأعمال الواسعة لتعزيز تجربة العملاء، وتحسين الكفاءة، وتقديم خيارات أكثر مرونة للاستلام والتوصيل، وخدمات توصيل بصورة أسرع.

من جانبه، قال بيتر سومرس، المدير التنفيذي لـ "بريد الإمارات": "يعمل بريد الإمارات باستمرار على تطوير الحلول التي تتيح تجربةً أكثر سلاسة وراحة لمتعاملينا وخيارات أفضل وأوسع لهم. وفي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشهد بريد الإمارات زيادةً في الطلب على خدمات التوصيل السريع. ويسرنا التعاون مع "بنك الإستثمار" لتزويد عملائه بخدمات توصيل استثنائية وفق أعلى معايير السلاسة والموثوقية".

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حول بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار في عام 1975 كشركة مساهمة عامة في إمارة الشارقة ويتم تداول أسهمه بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ إنشائه، حقق البنك تقدمًا كبيرًا وساهم في التنمية الإقتصادية في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك ، فقد بنى البنك سمعة راسخة وعلاقة قوية مع عملائه من الشركات والأفراد.

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