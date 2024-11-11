أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن دخوله في شراكة مع نيرفانا للسفر والسياحة بهدف إتاحة الفرصة لكافة أعضاء "مزايا" للحصول على مكافآت مميزة وعروض حصرية عبر برنامج الولاء الخاص بالبنك "تاتش بوينتس"، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الامتيازات الاستثنائية والخصومات الحصرية على منتجات بنك أبوظبي التجاري.

تتيح هذه الشراكة لأعضاء "مزايا" الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك أبوظبي التجاري الحصول على ما يصل إلى 6,600 درهم كمكافآت والاستفادة من امتيازات إضافية تشمل معدلات تمويل مخفضة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وإلغاء رسوم التكافل أو التأمين على الحياة. كما يمكن لأعضاء البرنامج أيضاً الحصول على واستبدال نقاط "تاتش بوينتس "من بنك أبوظبي التجاري لدى أكثر من 660 شريك تجاري في مجالات متنوعة تشمل والمطاعم والتسوق والترفيه فضلاً عن السفر والسياحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أعضاء "مزايا" على إعفاء من رسوم السنة الأولى لبطاقة ائتمان"بطاقتي" من بنك أبوظبي التجاري المخصصة حصرياً للمواطنين الإماراتيين، والتي تتيح إمكانية الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في المطارات العالمية، وامتيازات حصرية في الفنادق، وخصومات خاصة على تناول الطعام ووجهات الترفيه المميزة.

وقال محمد المهيري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين في بنك أبوظبي التجاري: "نحن سعداء أن نقدم لأعضاء مزايا مجموعة واسعة من المكافآت المالية والامتيازات من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تأتي ضمن مساعي بنك أبوظبي التجاري لدعم وتلبية كافة متطلبات موظفي الجهات الحكومية وأسرهم. كما أننا حريصون على تزويدهم بكافة الحلول المصرفية المبتكرة والمصممة خصيصاً لهم بما يضفي قيمة حقيقية ويؤثر بصورة إيجابية على حياتهم اليومية".

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة: "إن طرح الحلول المصرفية المبتكرة لبنك أبوظبي التجاري وبرنامج الولاء "تاتش بوينتس" الذي يحظى بمكانة رفيعة، يعزز من قدرتنا على تقديم قيمة استثنائية لأعضاء مزايا، مما يمكنهم من الاستفادة من مكافآت وامتيازات حصرية تتناسب مع أسلوب حياتهم وتلبي تطلعاتهم. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب وامتيازات حصرية لأعضاء مزايا بما يضمن استمرار حصولهم على أعلى مستويات الخدمة والدعم".

ويقدم برنامج مزايا، الذي تديره نيرفانا للسفر والسياحة، امتيازات وخصومات حصرية في مجالات عديدة ومنها الترفيه، والسفر، ومشتريات التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها وهي متاحة لموظفي الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة وأسرهم.

يواصل بنك أبوظبي التجاري التزامه الراسخ بدمج الابتكار الرقمي مع ثقافة التميز في خدمة العملاء، حيث تمثل هذه الشراكة دليلاً واضحاً على نهج البنك في تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بها إلى مستويات عالمية.

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