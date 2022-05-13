اتفاقية الشراكة توقّع بحضور فيتري سيلفان، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي في رينبروك، وأريندام دي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة " بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم"، وسعادة محمد النومان، رئيس مجلس إدارة "رينبروك الشرق الأوسط"، وسعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية، يُتوقع أن تنفق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ما يصل إلى 40 مليار دولار على مبادرات التحول الرقمي بحلول العام 2022. وفي هذا السياق، أبرمت " بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم" Protiviti Middle East Member Firm، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، شراكة مع شركة رينبروك المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات، بهدف تمكين الشراء الإلكتروني من خلال منتج المصادر الاستراتيجي MeRLIN التابع لشركة رينبروك.

وقع الاتفاقية كل من فيتري سيلفان، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي في رينبروك، وأريندام دي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة " بروتيفيتي ميدل إيست ميمبر فيرم". وشهد التوقيع حضور فريق الإدارة العليا من الشركتين، بما في ذلك سعادة محمد النومان، رئيس مجلس إدارة "رينبروك الشرق الأوسط".

وستكون " بروتيفيتي" شريكاً ومستشاراً استراتيجياً لمنصة MeRLIN في سوق الشرق الأوسط، حيث سيقوم فريق العمل بتسليم المشاريع والمساعدة على تسريع وتيرة رقمنة عمليات الشراء وتحقيق عوائد فعالة على الاستثمار. كما ستكون " بروتيفيتي" شريكاً في مجال التكامل السحابي لمنصة MeRLIN.

وعلى هامش فعالية توقيع الاتفاقية، قال سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "ستتيح الشراكة للطرفين إمكانية توفير القيمة وتحسين أداء شركات التصنيع وشركات القطاع العام التي تواصل اعتماد حلول إدارة النفقات، وذلك بهدف مساعدة تلك الشركات على تعزيز ميزتها التنافسية عبر إدارة العمليات المعقدة وتحسين العلاقة مع الموردين وضمان موثوقية سلسلة التوريد".

من جانبه، قال سعادة محمد النومان: "ستوفر الشراكة بين بروتيفيتي ورينبروك قيمة مميزة للشركات، خاصة وأننا نشهد اتجاهاً متصاعداً في السوق تسعى فيه الشركات والمؤسسات إلى خفض تكاليفها التقنية والتركيز على إحداث تحول في سلسلة التوريد من خلال تنفيذ حلول الشراء الرقمية".

وتتسبب الانقطاعات الحاصلة في سلسلة التوريد عالمياً في فقدان 62% من الإيرادات. ومن شأن الشراكة بين " بروتيفيتي" و"رينبروك" أن تضمن وجود عمليات شراء تتحلى بالمرونة.

وتعليقاً على التحالف الجديد، قال أريندام دي: "تساهم شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع رينبروك في دعم جهودنا الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لعملائنا وتلبية متطلبات أعمالهم ومواكبة التطورات التقنية السريعة في المنطقة. كما تلتزم الشركتان بمساعدة المؤسسات والشركات الأخرى على تحسين عمليات الشراء الخاصة بها من خلال المصادر الاستراتيجية والشراء الإلكتروني".

وتوفر منصة MeRLIN حلاً للشراء المباشر وغير المباشر، كما تحظى باعتراف محللين مثل منصة Spend Matters بفضل خدماتها المعمقة وتغطيتها الواسعة للحلول. وتم تسمية MeRLIN مؤخرًا كمورد بارز في سياق تصنيع Gartner ® لعام 2022: Magic Quadrant ™ لمجموعات الشراء حتى الدفع.

#بياناتشركات

- انتهى -

للاتصال:

ديشا دادلاني

APCO Worldwide هاتف+ 971 58 825 2214 البريد الإلكتروني: ddadlani@apcoworldwide.com