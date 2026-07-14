عمّان : أبرمت مجموعة المركزية وجمعية المسؤولية الجماعية الخيرية شراكة لإطلاق برنامج تدريب مهني متخصص في تصليح السيارات وصيانتها بهدف تأهيل الشباب من الجنسين المستفيدين من برامج الجمعية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، بما يدعم فرصهم في بناء سبل عيش مستدامة.

وقّع مذكرة التفاهم عن المركزية مديرها التنفيذي نديم حداد، وعن الجمعية رئيستها ومديرتها التنفيذية أماندا لين، في خطوة تجسد التزام الطرفين ببناء شراكات تُسهم في تنمية المهارات المهنية وتمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتنطلق الشراكة ببرنامج تجريبي لمدة شهر واحد يضم سبعة متدربين ومتدربات، ويجمع بين الجلسات النظرية والتطبيق العملي داخل مرافق المركزية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات ميدانية في بيئة عمل احترافية. ويشمل البرنامج تقييمًا لمستوى المشاركين في ختامه، إلى جانب منحهم شهادات إتمام، تمهيدًا لدراسة توسيع المبادرة واستقبال دفعات جديدة استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى.

وتعليقًا على ذلك، قال نديم حداد: "تعكس هذه الشراكة إيماننا في مجموعة المركزية بأن تمكين الشباب يبدأ من إتاحة فرص تدريب حقيقية ومنظمة تزوّدهم بالمهارات العملية والانضباط المهني الذي يتطلبه سوق العمل. وعبر توظيف خبرات فرقنا الفنية ومرافقنا التدريبية لتقديم جلسات نظرية وتطبيقية في بيئة عمل احترافية، فإننا نسعى إلى الإسهام في بناء كفاءات محلية مؤهلة، وتعزيز فرص الشباب في دخول سوق العمل، بما ينسجم مع التزام المركزية بالمسؤولية المجتمعية وتطوير مستقبل قطاع السيارات في الأردن".

من جانبها، قالت أماندا لين، رئيسة الجمعية ومديرتها التنفيذية: "يواجه الشباب في مجتمعنا تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية فرص الوصول إلى سوق العمل، مما يجعل رسم مستقبل مهني واضح أمرًا صعبًا. وتأتي شراكتنا مع مجموعة المركزية لتفتح أمامهم آفاقًا جديدة، من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والخبرة المهنية التي يحتاجونها، ومنحهم فرصة حقيقية لبناء سبل عيش مستدامة. ونحن ممتنون لمجموعة المركزية على رؤيتها والتزامها بدعم هذه المبادرة، ونتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي ستحققه في حياة المشاركين والمجتمع".

عن مجموعة المركزية:

تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.

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شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية

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