مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الغاز والتشغيل والصيانة لمشروع "ريم هلز"

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقعت "شركة الإمارات إنترناشونال للغاز"، إحدى شركات مجموعة "إي أتش سي للاستثمار" مذكرة تفاهم مع "كيو للعقارات" الذراع التطويري لمجموعة "كيو القابضة"،وذلك بهدف توفير خدمات إمداد الغاز لمشروع "ريم هلز" الفاخر.

وستعمل "شركة الإمارات إنترناشونال للغاز"، بموجب المذكرة، كمزود لخدمات الغاز إلى مشاريع "كيو للعقارات" عبر دراسات جدوى اقتصادية، وتقديم الدعم التقني والتشغيل والصيانة لأنظمة الغاز في المشروع.

وبموجب المذكرة ستعمل شركة الإمارات إنترناشونال للغاز على تركيب نظام توريد الغاز لمشروع "ريم هلز" السكني الفاخر الذي تم إطلاقه مؤخراً بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار درهم في جزيرة الريم بأبوظبي، كواحد من المشروعات الرائدة لـ"كيو للعقارات".

ووقع المذكرة كل من مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات إنترناشونال للغاز" وماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو القابضة" وذلك بحضور سعادة خليفة يوسف الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة "كيو القابضة" وعلي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة إثمار القابضة.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات إنترناشونال للغاز: "تعاوننا مع كيو للعقارات دليل على الرؤية المشتركة لكلتا الشركتين في تحقيق معايير عالمية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري والتجاري والصناعي في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع رشاد: "نتطلع بتعاوننا إلى تقديم المزيد من مشاريع إمدادات الغاز فائقة الكفاءة وعالية الاستدامة بحيث تخدم مجتمع أبوظبي على أكمل وجه".

من جهته، قال ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لـ "كيو القابضة": "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم خدمات عالية المستوى لسكان مشروع "ريم هلز" السكني الفاخر المبني على تلة معمارية ويتسم بالابتكار

والتميّز والرفاهية وسط بيئة فريدة توفر كافة وسائل الراحة والمرافق عالميّة المستوى وتمنحهم أجواء مليئة بالسكينة والرفاهية والاسترخاء للاستمتاع بتفاصيل حياتهم اليومية".

وأضاف: "بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الإمارات إنترناشونال للغاز فإننا نفي بالتزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة في الوحدات السكنية بريم هلز لنجمع بذلك الاستدامة والفعالية مع الرقي والراحة في مشروعنا الرائد".

وتعد شركة الإمارات إنترناشونال للغاز إحدى الشركات الرائدة في صناعة خدمات الغاز، والمتخصصة بتوفير إمدادات الغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المصنّع، مع خبرة تزيد على 30 عاماً.

ويضم مشروع "ريم هلز" مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة، تتضمن فلل ووحدات تاون هاوس عصرية في مشروع سكني فاخر يجمع ما بين الموقع المثالي والتصميم المبتكر والتخطيط الفريد. وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع، التي تحمل اسم "سييرا فيوز"، مجموعة من الفلل ذات الطراز المعماري الفريد، وسط أجواء تتمتع بالفخامة والرفاهية، مع إطلالة ساحرة على إمارة أبوظبي ومن كافة الاتجاهات.

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وائل سري الدين

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