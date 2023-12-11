دبي (الإمارات العربية المتحدة): يسرّ "شراكة المدارس الدولية" أن تعلن عن إطلاق النسخة السنوية الثالثة من صندوق "فيديريكو أوليفي"، والذي يهدف إلى دعم أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس الشراكة عبر منطقة الشرق الأوسط، لتمكين خطط التطوير المهني الخاصة بهم للعام.

وفي النسخة السابقة 2022-2023، تم توزيع منح الصندوق على 7 من موظفي "شراكة المدارس الدولية" المتميزين، مما مكنهم من تعزيز خبراتهم ومهاراتهم عبر إكمال دورات تدريبية إضافية من اختيارهم. وقد حصل المستفيدون، أمثال كالوم رولاند، وشارلوت كلارك، وإليزابيث باري كتر، وجوان سالفامانتي، ورونالي نابونج، وإسلي بوشوف، ومينهاز أودين، على منح الصندوق مما عزز التزامهم بتوفير تعليم فائق الجودة داخل مجتمعاتهم المدرسية.

وأعربت إليزابيث باري كتر، قائد المنهاج الدراسية في المرحلة الابتدائية ومنسقة فرص التعلم الدولية في "مدرسة أسبن هايتس البريطانية"، عن امتنانها قائلة: "وفرت عمليات التفتيش بواسطة ’بنتا‘ الدولية فرصة رائعة سمحت لي بالتفكير في الممارسات الحالية، وتعزيز الممارسات الجيدة التي نطبقها، ومعالجة المشاكل والعوائق التي تقف أمامنا، مما يضمن نجاح الجميع في نهاية المطاف".

وبدورها، أكدت رونالي نابونج لوبيز، والتي تعمل كمساعد مدرس في "مدرسة ريتش البريطانية" منذ 8 سنوات، على أهمية التدريب قائلة: "لقد عززت دورة تدريب مساعد المدرس مهارات التواصل لدي، مما سمح لي بتقلد زمام السلطة بشكل فعال، وتحسين مهارات الاستماع والاهتمام، وتعزيز روح التفاعل الإيجابي مع الطلاب. "

ومع فتح باب التقديم لنسخة 2023-2024 من الصندوق، ركز روري جالفين، مدير التعلم لدى "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط، على أهمية التعلم المستمر، حيث قال: "نركز في ’شراكة المدارس الدولية‘ على التعلم بالدرجة الأولى. ونحرص دوماً على تشجيع ودعم فرقنا المدرسية لتحقيق النمو الشخصي والتحسين الذاتي، وتعزيز الخبرات التعليمية لطلابنا وممارساتنا المهنية الأكاديمية. ونحن نتطلع إلى المزيد من الطلبات الناجحة من زملائنا الذين يشاركوننا التفاني والالتزام بتوفير تجارب تعليمية محسنة لطلابنا الأعزاء".

من جانبه قال كام بامرة، المدير العام الإقليمي لـ "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط: "تتبنى المدارس تغييرات تحويلية في هذا العصر سريع التطور عبر اعتماد أساليب وأدوات وتقنيات مبتكرة. ومن خلال اكتساب المهارات الجديدة، يلعب موظفونا الأكاديميون والإداريون دوراً محورياً في بناء مستقبل مدارسهم وإثراء الرحلة التعليمية لطلابنا. ويشجع صندوق ’فيديريكو أوليفي‘ هذه الأهداف الرائعة، كما يقدم دعماً راسخاً لموظفينا أثناء سعيهم الدائم للتعلم والتزامهم بحفز التغيير الإيجابي داخل مدارسهم. وإذ نعرب عن تهانينا القلبية للمستفيدين من نسخة 2022-2023، نتطلع هذا العام لتلقي المزيد من الطلبات المميزة".

يأتي إنشاء صندوق "فيديريكو أوليفي" كتخليد لذكرى فيديريكو أوليفي، صديق وزميل "شراكة المدارس الدولية" الذي توفي في عام 2015. وكان أوليفي مساهماً فاعلاً في قطاع التعليم الخاص وكان لجهوده دور بارز في ترسيخ مكانة الشراكة لاسيما في مرحلتها التأسيسية.

يذكر أن الصندوق يقدم مساهمة مالية لدعم المتقدمين من مدارس "شراكة المدارس الدولية"، الراغبين بتطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال الدورات التدريبية. وباب المشاركة مفتوح سنوياً لكافة موظفي شراكة المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن مدارس "شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط تشمل كلاً من "مدرسة أكويلا"، و"مدرسة النبراس الدولية"، و"مدرسة ستار الدولية" في الطوار، و"مدرسة ستار الدولية" في مردف بدبي، و"مدرسة أسبن هايتس البريطانية" و"مدرسة ريتش البريطانية" في أبوظبي، و"مدرسة المنتزه الإنجليزية" و"مدرسة هاميلتون الدولية" في قطر.

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