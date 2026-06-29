دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية"، التابعة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، اليوم عن اعتماد منصة للسجلات الصحية الالكترونية من الجيل الجديد، قائمة على نهج الذكاء الاصطناعي أولاً، لتصبح بذلك أول مزوّد للرعاية الصحية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يعتمد هذه المنصة، والمطوّرة من قبل شركة إنترسيستمز InterSystems.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وعلي أبي رعد، المدير العام لشركة "إنترسيستمز" لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية" وشركة إنترسيستمز.

وفي حين اتجهت العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات منفصلة أو أدوات تشخيصية أو حلول للأتمتة أو عمليات دمج ضمن سير العمل السريري، فإن اعتماد "ميدكير" لمنصة "إنتلي كير" من إنترسيستمز يمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال. إذ توفر المنصة نظاماً موحداً ومتكاملاً قائماً بالكامل على الذكاء الاصطناعي، من شأنه إزالة العوائق الإدارية والأعباء المرتبطة بالتوثيق الطبي، بما يتيح للأطباء تخصيص مزيد من الوقت للتركيز على مرضاهم والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية المقدمة لهم بشكل ملموس.

وبهذه المناسبة، قالت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "لطالما حرصنا على تزويد أطبائنا وكوادرنا الصحية بأحدث التقنيات والحلول التحويلية التي تمكّنهم من وضع المرضى في صدارة الأولويات وتحقيق أفضل النتائج العلاجية لكل من يقصد منشآتنا الصحية. وبصفتها أول مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات يعتمد منصة سجلات صحية إلكترونية من الجيل الجديد قائمة على الذكاء الاصطناعي، تواصل "ميدكير" ريادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الرعاية الصحية. ومع التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية نحو الأنظمة الذكية التي تعزز الخبرات البشرية بدلاً من الاكتفاء برقمنة العمليات التقليدية، فإننا على ثقة بأن منصة إنتلي كير ستمنح أطبائنا ومقدمي الرعاية أدوات متطورة تسهم في الحد من الأعباء الإدارية، واستخلاص رؤى ذات قيمة من البيانات، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على رعاية المرضى وتقديم أفضل النتائج العلاجية لهم".

وبدوره، قال علي أبي رعد، المدير العام لشركة إنترسيستمز في الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا: "يشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة شراكة طويلة الأمد تجمعنا مع "ميدكير". ويمثل الانتقال إلى منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" خطوة طبيعية في مسار التطور والابتكار، واستكمالاً للنجاح الذي حققته "ميدكير" من خلال اعتمادها الواسع لمنصة "تراك كير" على مدى السنوات الماضية".

وقالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية": "يواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، ونحن في "ميدكير" ملتزمون بضمان استفادة مرضانا وأطبائنا من أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في هذا المجال".

وستسهم منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" في الحد من الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق أطباء "ميدكير" من خلال تبسيط الوصول إلى معلومات المرضى وأتمتة عمليات التوثيق السريري. وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في استرجاع المعلومات، والتفاعل باللغة الطبيعية، والتوثيق الذكي التلقائي أثناء الاستشارات الطبية، ستُمكّن المنصة الأطباء من الوصول بسرعة إلى السجل الطبي ذي الصلة لكل مريض، بما يشمل التشخيصات والإجراءات الطبية والأدوية ونتائج الفحوصات والملاحظات السريرية السابقة، الأمر الذي يتيح لهم تخصيص مزيد من الوقت لتقديم الرعاية المباشرة للمرضى.

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